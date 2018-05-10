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Международные автобусы будут проверять на остановках
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Международные автобусы будут проверять на остановках 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Сейчас инспекторы проверяют путевую документацию на стационарных и передвижных постах транспортного контроля на федеральных автодорогах, которые согласованы с владельцами дорог и МВД, пояснил «РГ» заместитель руководителя Ространснадзора Асланбек Ахохов. Но инспекторы не могут проверить, как идет посадка в автобус и насколько полно перевозчики соблюдают требования по регистрации пассажиров перед рейсом и передачи данных о них в единую базу. Напомним, любой пассажир международного автобусного рейса должен иметь на руках билет, купленный по паспорту, точно так же, как и на поезд или самолет.
Однако «серые» перевозчики не соблюдают это требование и осуществляют посадку пассажиров где попало, лишь бы не платить администрации автовокзала или остановочного пункта за аренду и обслуживание. В Ространснадзор поступают жалобы от пассажиров о посадке и высадке из международных автобусов вне автовокзалов и автостанций, например, у железнодорожных вокзалов, отмечают в минтрансе. Кроме этого, часто автобусы выходят в рейс без технической проверки.
618 автобусных маршрутов связывают Россию с 23 другими странами
По словам Ахохова, как правило, наши перевозчики за пределами России дисциплинированы. Нарушений со стороны тех, кто осуществляет международные перевозки, не очень много, поскольку тем компаниям, которые допускают от 5 до 10 нарушений, могут не продлить разрешения на перевозки либо отказать в увеличении их числа. «Все регулярные перевозчики работают в рамках международных соглашений. Минтранс России выдает разрешения, квотирует, утверждает графики. Как правило, перевозки осуществляются на паритетных принципах», — отметил Ахохов.
Решения о согласовании маршрутов принимаются Комиссией по рассмотрению материалов о функционировании регулярных перевозок пассажиров автобусами в международном сообщении. При этом минтранс исходит из позиции о приоритетном развитии регулярных перевозок, отметили «РГ» в Росавтотрансе.
По данным реестра Росавтотранса, между Россией и 23 иностранными государствами действуют 618 регулярных международных автобусных маршрутов. Также в реестре три маршрута, транзитом проходящих через территорию России. Больше всего маршрутов на Украину (247), Казахстан (92), Беларусь (56), Китай (51), Молдову (40). В Южную Осетию, Грецию, Иран, Норвегию и Чехию ведет по одному автобусному маршруту. Всего межправительственных двусторонних соглашений о международном автомобильном пассажирском и грузовом сообщении заключено с 54 странами.
Объемы международных автоперевозок растут, открываются новые маршруты. Так, Россия и Китай намерены оценить перспективы маршрута Новосибирск — Далянь. Тестовый автопробег запланирован на вторую половину мая. За 12 дней колонна преодолеет около шести тысяч километров, проехав через Харбин, Забайкальск, Читу и Красноярск.
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