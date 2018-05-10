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СМИ: Внук советника президента РФ устроил «пьяное» ДТП
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СМИ: Внук советника президента РФ устроил «пьяное» ДТП 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Внук советника президента Российской Федерации Вениамина Яковлева устроил автомобильную аварию в центре Екатеринбурга., протаранив несколько автомобилей. Как выяснилось, Станислав Минин сел за руль в пьяном виде, поэтому попытался уехать с места ДТП. Однако виновника происшествия догнал и заблокировал водитель одной из машин, попавших в аварию, передаёт Ura.ru.
Минин отказался от медицинского освидетельствования на содержание алкоголя в крови и заявил, что вообще просто проходил мимо и не управлял автомобилем. Полицейским нарушитель заявил, что высокопоставленные родственники избавят его от ответственности, пишет «АиФ-Урал».
Станислав Минин ранее последовательно занимал должности заместителя главы Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Московской, Тюменской и Свердловской областям. Он уволился со службы вскоре после того, как виновником другого ДТП.
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