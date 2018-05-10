В краснодарской «Lor-Клинике» начались проверки после инцидента с заражением крови у пациентки

Краснодар . 10 мая — Новая Кубань. Недавно «Новой Кубани» стало известно о страшной истории, произошедшей с пациенткой ООО «Lor-Клиника». 35-летняя краснодарка, мать двоих детей, воспользовалась услугами частного медицинского учреждения и чуть не умерла от сепсиса. Девушка хотела сделать элементарную косметическую операцию, а в итоге провела 40 дней в коме. Подробнее о том, как врачи чудом спасли её жизнь и почему на протяжении нескольких суток пациентке не могли или не хотели ставить страшный диагноз, наше издание подробно сообщало ранее.

* Пациентка краснодарской «Lor-Клиники» провела 40 дней в коме после косметической операции

Происходило всё в помещении ГБУЗ «Краевая больница №3», на территории которой и оказывает свои услуги ООО «Lor-Клиника».

По факту случившегося «Новая Кубань» инициировала проведение собственного расследования и обратилась за комментариями в территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю

— Сообщаем, что в связи с поступившей от Вас информацией Территориальным органом Росздравнадзора по Краснодарскому краю в настоящее время проводятся соответствующие мероприятия в рамках предварительной проверки, по результатам которой будет принято мотивированное решение. О результатах проведенных мероприятий Терорган проинформирует Вас дополнительно. — Говорится в официальном ответе за подписью руководителя ведомства Г. Н. Прибежищей.

На данный момент специалисты изучают всю медицинскую документацию из учреждений, где пришлось побывать девушке в ходе разыгравшейся драмы. Напомним, что после проведения самой косметической операции в ООО «Lor-Клиника» пациентка была переведена в ГБУЗ «Краевая больница №3» (лор-центр), то есть по факту оставалась в ом же помещении (ул. Захарова, 59). А затем девушку уже в тяжелом состоянии на Скорой помощи доставили в ККБ №2.

Известно, что в ООО «Lor-Клиника» проводилась внутренняя проверка. Однако надзорные ведомства об этом не знали.

Итак, разберемся в том, какие меры могут быть приняты со стороны Росздрава.

На основании приказа Минздрава России от 13.12.2012 № 1040н именно этот орган осуществляет государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности.

Согласно сведениям из Единого реестра лицензий общество с ограниченной ответственностью лицензия № ЛО-23-01-007639 была выдана ООО «Lor-Клиника» 03.09.2014 министерством здравоохранения Краснодарского края. ;

Фото с официального сайта «Lor-Клиника»/ lor-online.ru Согласно выписке из ЕГРЮЛ, общество с ограниченной ответственностью было зарегистрировано ещё в 2004 году. Директором числится Анна Леонидовна Андреева . В числе учредителей — уважаемый в сфере медицины в Краснодарском крае человек — бывший главный врач этой самой краевой клинической Лор больницы Анатолий Константинович Волик. На данный момент ГБУЗ «Краевая больница №3» возглавляет уже Федор Вячеславович Семенов. Причем, если обратиться на контактный номер телефона главного врача этого государственного медицинского учреждения, указанный на официальном сайте, срабатывает автоответчик. Сообщается, что узнать о консультациях, проводимых профессором Семеновым можно по тефлону горячей линии той самой ООО «Lor-Клиника». (Аудиозапись имеется в распоряжении издания, — прим «НК».)

На основании №294-ФЗ надзорными органами проводятся плановые и внеплановые проверки подобных медицинских учреждений.

— В том числе в связи с обращениями граждан, СМИ, органов власти и т. п., — уточнили в официальном ответе в территориальном управлении Росздрава.

При выдаче лицензии краевой Минздрав тоже должен был провести свою «предлицензионную» проверку, выехав на место.

То ли в силу отсутствия каких-либо обращений и многолетней положительной репутации организации, то ли из-за доверия к уважаемым людям, возглавляющим и работающим в клинике, то ли из соображений того, что наличие ряда бессрочных приложений к лицензии за подписью замминистра здравоохранение края Т. А. Солоненко указывает на факт соответствия «Lor-Клиника» по части оборудования и профессионализма персонала лицензионным требованиям, но…

— Плановые и внеплановые проверки в отношении ООО «ЛОР Клиника» Терорганом ранее не проводились, — говорится в сообщении краевого Росздрава. ;

Копия официального ответа территориального органа Росздрава по Краснодарскому краю

Выходит, что в данной ситуации все выглядит как черный юмор: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Ведь не исключено, что случившееся однажды по неустановленным пока официально причинам не может повториться впредь…

Теперь, в случае выявления каких-либо несоответствий в ходе предварительной проверки, Росздрав может принять решение о проведении более детальной.

Если будут выявлены нарушения в работе медицинского учреждения, руководители как минимум получат предписания по их устранению.

Медицинские организации в целом и их работники в частности несут ответственность за нарушение прав в сфере охраны здоровья, причинение вреда при оказании услуг гражданам. Она наступает в случае наличия причинно-следственной связи между деяниями (действием либо бездействием) работников, независимо от форм собственности, и наступившими последствиями у пациента.

Таким образом, виновные лица, если они будут признаны таковыми, могут быть привлечены к административной или даже уголовной ответственности.

«Новая Кубань» продолжит следить за развитием событий.