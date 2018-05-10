Доступное, устойчивое, своё. Как улучшить жилищные условия в России при помощи дерева?

Производство цемента в России сокращается, и цемент приходится экспортировать во всё больших объёмах. При этом в стране сосредоточено 20% мировых запасов леса — популярного во всём мире строительного материала. Архитектор Максим Кунин из Роттердамского агентства BOLD, одного из финалистов Открытого международного конкурса стандартного жилья и жилой застройки, рассказал Strelka Magazine о том, что может принести России современное деревянное строительство.

Иллюстрация: BOLD

МЕСТНОЕ ДЕРЕВО ВМЕСТО ПРИВОЗНОГО БЕТОНА

Сейчас производство цемента в России немного буксует. Это значит, что строительство сильно зависит от импортных поставок. Как результат — цену труднее рассчитать, растёт средняя стоимость.

По мнению Кунина, ответ следует искать в замене бетона деревом.

«Стоит взглянуть на карту России или посмотреть на страну из космоса, как перед вами откроется гигантское зелёное море. Сорок пять процентов территории страны покрыто лесами. Это что-то беспрецедентное — одна пятая всех древесных ресурсов мира».

Несмотря на это, сейчас рынок древесины в России составляет всего 4% от мирового. Тем не менее существует потенциал для изменений. Кунин добавляет, что этот сдвиг уже начался и что Россия «уже пытается внедрить условия, способные подстегнуть рост лесозаготовительной индустрии в стране».

Иллюстрация: BOLD

Иллюстрация: BOLD

Иллюстрация: BOLD

Иллюстрация: BOLD

Иллюстрация: BOLD

Иллюстрация: BOLD

Кунин признаёт, что древесная индустрия могла бы стать экологичнее, чем сейчас. Стоить вспомнить канадскую практику обеспечения возобновляемости леса: «18% мирового объёма парниковых газов образуется в результате вырубки лесов. Но это не обязательно должно продолжаться».

Деревянное строительство не зависит от потребления нефти, что гарантирует возобновляемость.

«Древесина намного легче бетона или стали. Её легче транспортировать, а значит, при одинаковом расходе топлива грузовик или поезд может перевезти больший объём строительного материала».

Богатство России древесными ресурсами также играет стране на руку: «Путь от леса до строительной площадки короче, чем расстояние при транспортировке стали. При строительстве можно не полагаться на импорт материалов».

ПОПРОСИТЬ СОСЕДА ПОМОЧЬ С РЕМОНТОМ

Кроме преимуществ дерева, Кунин и его коллеги в своём проекте уделяют значительное внимание концепции сообщества. Одна из их идей — мастерские, где люди могли бы самостоятельно проводить ремонт или попросить о помощи соседей.

Иллюстрация: BOLD

Иллюстрация: BOLD

Главный вопрос — как сделать центром жилого пространства его обитателей: «Когда у людей есть возможность собираться вместе и участвовать в чём-то сообща, они ощущают себя комфортно. Понятие „дом“ обретает для них новый смысл».

По словам Кунина, он и его коллеги черпали вдохновение в устройстве советских коммуналок. Люди, с которыми мы общались, говорили о коммуналках с определённой долей романтики. Но в то же время коммуналка — это навязанная форма социального порядка, и это проблема.

В пределах каждого жилого корпуса планируется создать полуобщественные пространства. Доступ к ним будет у жителей каждой квартиры, что поможет улучшить качество жизни и стимулировать общение между соседями.

Архитектор отметил, что у России есть одно большое преимущество над Европой. «Россия имеет очень интересный опыт возведения экспериментального жилья. Такого никто толком не проделывал в Европе. Если подобные проекты и возникают в европейских странах, они всегда оказываются одноразовыми. Делаешь, проектируешь, строишь, а следующий проект уже будут делать по-другому. Из этого опыта сложно что-либо извлечь…»

Сейчас BOLD ожидают подведения итогов конкурса. Победителей объявят во время форума, который будет проведён в Калининграде с 18 по 20 мая.

Изображение: BOLD

Автор текста: Линси Фри