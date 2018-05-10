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Обнаженные и обожженные нервы поэта Андрея Вознесенского
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Обнаженные и обожженные нервы поэта Андрея Вознесенского 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В субботу, 12 мая, на Большой Ордынке состоится открытие музея и культурного центра Андрея Вознесенского.
К открытию будет организована выставка «Вознесенский — 85». Интерактивная экспозиция позволит посетителям глубже вникнуть в творчество поэта, изучить все грани его творчества.
Как уверяют организаторы, музей станет единым пространством, насыщенным поэзией Вознесенского. Для более полного знакомства с творчеством поэта гостей ждут интерактивные блоки, в их числе уникальные кадры видеохроники, а также будет представлено и современное прочтение Вознесенского. На втором этаже центра расположился кабинет поэта, экспозиция «Парабола», на которой посетители смогут узнать о судьбоносных встречах поэта, а также о тех личностях, которых он встречал на всем протяжении своего творческого пути. Также центр будет проводить кинопоказы и творческие вечера, выставки и лектории. Помимо выставочных площадок откроются библиотека-медиатека, кинолектории и магазин с книжной и сувенирной продукцией.
Над программой центра будут работать известные искусствоведы, коллекционеры.
В открытии культурного центра примет участие учредитель и председатель благотворительного фонда имени поэта, председатель и автор премии «Парабола», вдова поэта Зоя Богуславская. Также гостями станут народная артистка РСФСР Алла Демидова, народный артист России Олег Меньшиков и другие.
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