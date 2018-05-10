Новая администрация Нижнего Новгорода забыла обещания старой по благоустройству

Прежний руководитель департамента благоустройства и дорожного хозяйства Владимир Рябцев в своем письме на имя председателя совета экоцентра «Дронт» Асхата Каюмова (есть в распоряжении редакции) перечислил все предложения, которые считает разумными. И добавил, что они будут включены в проект изменений в городские Правила благоустройства.

Прошел год. Новый вариант Правил благоустройства сейчас находится в стадии публичных консультаций. Однако ни одно предложение экологов в него не вошло.

— Мы знаем, что в департаменте были кадровые перестановки, и поэтому, видимо, все забыли о нас и наших предложениях. Полное ощущение, что мы ходим по замкнутому кругу. Но ведь наши предложения летом 2017 года уже обсуждались на комиссии по экологии при Городской думе и после острых дискуссий были одобрены, — сказала представитель экоцентра «Дронт» Татьяна Паутова. — А после мы переписывались с сотрудниками департамента, уточняли, какие газоны имеет смысл считать «луговыми», обводили их на карте. Мы собирали подписи под петицией «За траву и листву» и ждали, что вот-вот новые правила благоустройства вынесут на гордуму. Но пока все кончилось ничем.

Действительно, Владимир Рябцев (проработал чуть более года, с марта 2017 года) написал заявление об уходе по собственному желанию. Такое решение было принято после служебной проверки по итогам торгов на ремонт автомобильных дорог Нижнего Новгорода в 2018 году. 32 улицы «поделили» между собой три компании — те же самые, которые ремонтировали дороги в 2017 году. Мэру города Владимиру Панову это показалось удивительным. Нового главу департамента обещали пригласить из Москвы еще в конце апреля. Но его до сих пор возглавляет исполняющий обязанности Роман Ухабин.

Экологи предлагают разделить газоны на обыкновенные и луговые и по-разному ухаживать за ними. Луговые газоны — это то красиво цветущее разнотравье, которое вредно и бессмысленн окосить чаще 1–2 раз за лето. Также предлагается прекратить практику тотального сгребания опавшей листвы с газонов и убирать их только с твердых покрытий и полосы отвода дорог.

Интенсивное кошение травостоя приводит к негативным последствиям считают экологи. Утрачиваются эстетические и средозащитные качества естественного травяного покрова, резко снижается биоразнообразие городской флоры и фауны, на склонах активизируются процессы эрозии почвы, вплоть до оползней. Кроме того, почва, лишённая растительности, сильнее прогревается на летнем солнце и гораздо быстрее теряет влагу. Иссушается и опустынивается всё большая территория города. Росткам даже самых выносливых растений подняться после покоса чрезвычайно трудно без полива.

Что опавшей листвы — это удобрение, в городских условиях зачастую единственное, которое может получить почва. Но в городе листву сгребают и вывозят на свалку. Все это усложняет и без того непростую жизнь городских деревьев, они болеют и живут недолго.