Марину Влади спас онколог

Для нас Марина Влади , прежде всего, вдова Владимира Высоцкого. Об их любви писали, пишут и будут писать, о ней продолжит рассказывать телевидение: это благодарная тема, и СМИ не перестанут паразитировать на ней до тех пор, пока в России будут слушать Высоцкого. У Влади в этих историях две ипостаси: великая любовь великого певца и равнодушная, холодная, жадная стерва, ради которой он работал на износ.

Влади в них всегда — женщина Высоцкого, главный — он, но можно взглянуть на это и с дугой стороны. Когда они поженились, ей исполнилось 32 года, она получила приз Каннского кинофестиваля и была кинозвездой мирового уровня — не чета Высоцкому, которого за границей не знали. Она два раза была замужем, за знаменитым актёром и режиссёром и за лётчиком, владельцем авиакомпании, богачом. Она воспитывала троих сыновей. В отличие от Высоцкого, она была безупречно воспитана в очень хорошей семье: отец — оперный певец, воевавший в Первую мировую за Францию и так там и оставшийся, мать — дочь царского генерала. Эти люди не знали прелестей ранней советской жизни, с её героикой и удушающей нищетой, унизительны бытом, а песни Высоцкого как раз были её воплощением.

Марина Влади делала блестящую карьеру, снимаясь по крайней мере раз в год (бывало и так, что за год она получала четыре роли), занимали её и в СССР. Её брак с Высоцким был далёк от благоразумия — но тут вступила в свои права любовь. Они были вместе десять лет, вплоть до смерти Высоцкого, она написала о нём книгу, перепевала его песни. После жизни с воспитаннейшим, трогательно любившим её Робером Оссейном (она вышла за него в 17 лет), после брака с блестящим авантюристом Жаном-Клодом Бруйе, основавшим две авиакомпании в Африке и выращивавшим чёрный жемчуг, отношения с Высоцким оказались приключением вроде сафари. В своей книге Влади подробно рассказала о запоях Высоцкого и о его пристрастии к наркотикам. Он и без этого был непростым, тяжёлым, властным человеком. Все десять лет их совместной жизни Высоцкий методично себя разрушал, и кончилось это его смертью. Так завершилась их история, которую в России будут пересказывать до скончания веков, но жизнь Марины Влади продолжалась.

Французская актриса Марина Влади (настоящее имя Марина Владимировна Полякова-Байдарова) и артист театра на Таганке Владимир Высоцкий

Вплоть до начала нулевых годов она очень много снималась, у неё были роли и в старости. Через год после смерти Высоцкого, когда она находилась в такой тяжёлой депрессии, что боялась спиться, Влади встретила необычного, яркого и очень хорошего человека, онколога Леона Шварценберга, героя Сопротивления, будущего заместителя министра здравоохранения Франции. Они прожили вместе 12 лет, вплоть до его смерти. Доктор был учёным и политиком, благотворителем и общественным деятелем. Он помогал бездомным, выступал за эвтаназию — это стоило ему государственной должности. Марина и Леон жили счастливо, в любви и согласии, но пятнадцать лет назад он умер, и она осталась одна в огромном доме около Парижа.

Сейчас Марина Влади подытоживает прожитое. Она избавляется от дома, продаёт то, что в нём находится — драгоценности, картины, вещи, в том числе и оставшиеся от Высоцкого, включая его посмертную маску. Влади ждёт небольшая квартира в Париже, обеспеченная старость и одиночество: один её сын живёт на юге Франции, другой — в Пиренеях, третий — на Таити. У неё была прекрасная карьера, её любили необычные, яркие, оставшиеся в истории мужчины — чего ещё можно желать от жизни?