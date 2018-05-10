По поручению Глеба Никитина на посевную в регионе выделено 1,4 млрд рублей

Нижегородская область заняла 2 место в ПФО по темпам весеннего сева. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РФ.

«Безусловно, для нас чрезвычайно важно качественное проведение посевной кампании, — подчеркнул глава региона Глеб Никитин . — От этого, в том числе, зависит наша продовольственная безопасность, обеспечение нижегородцев качественными продуктами питания по доступным ценам».

По поручению главы Нижегородской области, финансирование подготовки к посевной кампании в регионе было увеличено на 200 млн рублей почти до 1,4 млрд рублей. Это максимальная сумма господдержки за последние 5 лет.

«Взяты на контроль все процессы подготовки, обеспечения сырьем, материалами, — отметил Глеб Никитин. — Я поставил задачу министерству сельского хозяйства наладить работу снабжающих сервисных организаций в круглосуточном режиме, подготовить необходимый запас запасных частей, обеспечить ремонт всей техники, которая используется для посевной».

Кроме того, по словам Глеба Никитина, в 2018 году в регионе произведено «беспрецендентное обновление техники» по льготным программам «Росагролизинга» . «К настоящему моменту заявок на 145 единиц новой техники на 470 млн рублей, что позволит использовать современные технологии при проведении кампании. „В частности, более 300 тысяч гектар в области будут засеяны с использованием ресурсосберегающих технологий“, — добавил глава региона.

Как уточнили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, на сегодняшний день посеяно порядка 200 тыс. га (35%) яровых культур, в том числе яровых зерновых 176 тыс. га (48%). Кроме того, предприятия региона приступили к севу сахарной свеклы. Посеяны первые 600 га. Продолжается сев рапса, картофеля, ранних овощей.

В районах северной зоны посеяны первые 100 га льна — долгунца. Его площади будут увеличены в сравнении с прошлым годом более чем на 1000 га. Впервые в севооборот вводится техническая конопля на площади 1,3 тыс. га в Пильнинском районе.

Наиболее интенсивно идут работы в Павловском (61%), Арзамасском (51%), Бутурлинском (53%), Дальнеконстантиновском (49%), Кстовском (44%) и Пильнинском (43%) районах. В районах Левобережной зоны наиболее интенсивно работают в Балахнинском (36%), Городецком (21%), Чкаловском (20%) районах.

В 2018 году в регионе планируется собрать не менее 1 млн тонн зерна.