По поручению Глеба Никитина на посевную в регионе выделено 1,4 млрд рублей 

Нижегородская область заняла 2 место в ПФО по темпам весеннего сева. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РФ.
«Безусловно, для нас чрезвычайно важно качественное проведение посевной кампании, — подчеркнул глава региона Глеб Никитин. — От этого, в том числе, зависит наша продовольственная безопасность, обеспечение нижегородцев качественными продуктами питания по доступным ценам».
По поручению главы Нижегородской области, финансирование подготовки к посевной кампании в регионе было увеличено на 200 млн рублей почти до 1,4 млрд рублей. Это максимальная сумма господдержки за последние 5 лет.
«Взяты на контроль все процессы подготовки, обеспечения сырьем, материалами, — отметил Глеб Никитин. — Я поставил задачу министерству сельского хозяйства наладить работу снабжающих сервисных организаций в круглосуточном режиме, подготовить необходимый запас запасных частей, обеспечить ремонт всей техники, которая используется для посевной».
Кроме того, по словам Глеба Никитина, в 2018 году в регионе произведено «беспрецендентное обновление техники» по льготным программам «Росагролизинга». «К настоящему моменту заявок на 145 единиц новой техники на 470 млн рублей, что позволит использовать современные технологии при проведении кампании. „В частности, более 300 тысяч гектар в области будут засеяны с использованием ресурсосберегающих технологий“, — добавил глава региона.
Как уточнили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, на сегодняшний день посеяно порядка 200 тыс. га (35%) яровых культур, в том числе яровых зерновых 176 тыс. га (48%). Кроме того, предприятия региона приступили к севу сахарной свеклы. Посеяны первые 600 га. Продолжается сев рапса, картофеля, ранних овощей.
В районах северной зоны посеяны первые 100 га льна — долгунца. Его площади будут увеличены в сравнении с прошлым годом более чем на 1000 га. Впервые в севооборот вводится техническая конопля на площади 1,3 тыс. га в Пильнинском районе.
Наиболее интенсивно идут работы в Павловском (61%), Арзамасском (51%), Бутурлинском (53%), Дальнеконстантиновском (49%), Кстовском (44%) и Пильнинском (43%) районах. В районах Левобережной зоны наиболее интенсивно работают в Балахнинском (36%), Городецком (21%), Чкаловском (20%) районах.
В 2018 году в регионе планируется собрать не менее 1 млн тонн зерна.