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Китайский парк в Москве приведут в порядок
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Китайский парк в Москве приведут в порядок 

Мослента 1 час назад
Фото: Москва меняется
Благоустройство китайского парка началось в Останкинском районе столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте.
«Рядом с деловым центром «Парк Хуамин» в Останкинском районе началось благоустройство китайского парка. В нем будут типичные для китайского ландшафта растения», — рассказал он.
По словам мэра, в парке уже высадили около 20 молодых деревьев и вырыли пруд. Кроме того, началась установка деревянных пешеходных дорожек.
Помимо этого, в столице продолжается благоустройство территории ВДНХ. После реконструкции там появится прогулочная аллея протяженностью более пяти километров. Она соединит центральную часть выставочного комплекса с ландшафтным парком и другими новыми зонами.
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