Россельхознадзор заподозрил ряд предприятий Парагвая в реэкспорте запрещенного мяса из Бразилии

Россельхознадзор заподозрил ряд предприятий Парагвая в реэкспорте говядины и свинины из Бразилии при поставках в Россию . Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Согласно имеющейся у Россельхознадзора информации, крупные холдинги, которые имеют предприятия, как на территории Бразилии, так и на территории Парагвая, поставляют произведенную в Бразилии продукцию в Россию через Парагвай под видом произведенной на предприятиях этой страны. Поставки говядины и свинины из Бразилии запрещены по причине использования в этой стране стимуляторов роста», — заявили в пресс-службе.

В Россельхознадзоре пояснили, что в этой связи Россельхознадзор вынужден ввести временные ограничения на поставки продукции с одного парагвайского предприятия, которое по имеющейся информации может применять указанную схему поставок продукции в Россию, до получения от парагвайской стороны результатов проведенного расследования в отношении указанного предприятия.

«Ограничения вводятся с 11 мая 2018 г. Продукция, отгруженная до указанной даты, будет разрешена к ввозу на территорию России по результатам лабораторного контроля», — уточнили в пресс-службе.

В Россельхознадзоре отметили, что в ближайшее время могут провести инспекцию парагвайских предприятий с целью установления соответствия объемов поставляемой в Россию продукции имеющимся мощностям этих предприятий.