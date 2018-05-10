На Ямале найден поселок-призрак

Законодательное собрание Ямала сообщило о необходимости ликвидировать поселок Полярный Урал — выяснилось, что населенный пункт, значащийся в записях Росреестра , даже не поселок, а железнодорожный полустанок посреди Уральских гор, в котором живут всего два человека, сообщает Ura.ru.

«Проживающий там мужчина рассказал, что жилье им выделили «от работы», позже ему с семьей предлагали переселиться на станцию «Елецкая», однако он этого не желает. Визуально видно, что жилой дом находится в аварийном состоянии. Таким образом, поселок фактически отсутствует», — пояснил депутат Заксобрания Ямала Марат Абдрахманов, побывавший на станции.