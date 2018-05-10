Какие тайны Листьев унёс в могилу

10 мая 1956 года родился Влад Листьев , человек, не нуждающийся в представлении. Для тех, кто совсем молод, можно сказать, что он был первым генеральным директором ОРТ , создателем и автором «Взгляда» , «Часа пик», «Темы» — гремевших в девяностые, а теперь полузабытых передач. Можно добавить, что он был олицетворением свободного, перестроечного и постперестроечного телевидения. Для краткости — сказать, что он стал воплощением свободы.

В 1995 Листьева застрелили, и его оплакивала вся страна. Ради красоты стоило бы написать, что так Россия оплакивала эпоху свободы слова, которая оказалась коротка и которой оставалось недолго жить. Но это не так. Всенародная истерия из-за смерти Листьева наглядно продемонстрировала возможности телевидения: популярный телеведущий для народа стал богом, так его и оплакивали.

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Короткая и блестящая карьера Листьева обозначила вектор развития российских СМИ от Горбачёва к Ельцину — и далее, в эпоху, о которой тогда ещё никто не догадывался. Листьев и другие «взглядовцы» начинали, как ангелы свободы, боролись с воплощённым в лице телевизионного начальства одряхлевшим советским государством, добывали деньги, устраивая шоу на стадионах. Потом СССР не стало, и к ним пошли совсем другие, огромные деньги — и рекламные, и иные. Один среднего калибра бизнесмен, имевший дело со «Взглядом», приводил слова, которые якобы сказал ему Листьев:

— За миллион я покажу в эфире голый зад!

Он, наверное, лгал, но именно так жило телевидение возрождённой России. А затем Листьев оказался очень большим телевизионным начальником, и деньги вокруг него стали не просто огромными — огромнейшими.

Он мог перенаправить их в ту или иную сторону, а рядом с ним толпилось много очень опасных людей, собиравшихся заниматься тем же самым. Мы так и не узнали, кто велел его убить, но это и не важно. В конечном счёте, Листьева убили деньги, развратившие, а затем и прикончившие всю российскую журналистику.

В 1995 году олигархи начинали скупать газеты и телевизионные каналы, людей со звонкими журналистскими именами они пытались приобретать индивидуально, устоять, не выставив себя на рынок, удалось немногим коллегам. Но проливавшийся тогда на печатную и телевизионную прессу золотой дождь оказался фантомом: когда скупили всё, что только можно, оказалось, что платить больше не за что. Выяснилось, что независимость и честное имя тоже имеют рыночную цену. Вот только на рынке ничего подобного не осталось.

Look Global Press/Komsomolskaya Pravda

Могила Влада Листьева на Ваганьковском кладбище