«Акселераторы социальных проектов» едут в Нижний Новгород

«Акселераторы социальных проектов» едут в Нижний Новгород11 мая в Нижнем Новгороде благотворительный Фонд «Под флагом добра» с целью оказания консультационной, методической и экспертной поддержки в реализации социальных волонтерских проектов организует Региональный семинар для социально-активной молодежи, волонтеров, сотрудников СОНКО.

Мероприятие проходит в рамках программы «Акселераторы социальных проектов „Под флагом Доброй Воли!“, реализуемой Благотворительным фондом „Под флагом добра“ при поддержке Фонда президентских грантов.

С 9.30 до 16.30 часов в помещении ГОУ ДПО „Нижегородский научно-информационный центр“ (г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 25) ведущие специалисты из Москвы , Смоленска и Нижнего Новгорода проведут лекции и мастер-классы, организуют работу консультационной площадки на которой лидеры региональных социальных проектов Нижегородской области презентуют свои проекты экспертам:

Лещенко Марина Валерьевна (г. Москва) — к.м.н., Доцент кафедры поликлинической педиатрии Российской медицинской академии последипломного образования Министерства здравоохранения РФ , Член Экспертного совета Фонда „Под флагом добра“;

Сахарова Елена Станиславовна (г. Москва) — к.м.н., Ведущий научный сотрудник отдела неонатологии и патологии детей раннего возраста ФГБО ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова;

Сорокина Лариса Анатольевна (г. Смоленск) — к.м.н, Заведующая городской поликлиникой № 1;

Гуц Диана Николаевна (г. Москва) — Эксперт по социальному предпринимательству, GR-специалист Фонда „Наше Будущее“: Президент НП „Центр молодежных и предпринимательских инициатив „ПОКОЛЕНИЕ 2025“; Заместитель председателя Комитета РО „ОПОРА РОССИИ“ по международным, межрегиональным проектам и развитию государственно-частного партнерства; Председатель комитета по социальному предпринимательству Общероссийской общественной организации „Деловая Россия“ ; Советник Президента Ассоциации студенческих бизнес-инкубаторов России ; Директор Московского делового форума „Партнерство. Лидерство. Перспективы“ и идеолог проекта RUSSIABUSINESSWEEK; Президент Ассоциации участников в сфере информационно-коммуникационных технологий;

Гринберг Светлана Николаевна (г. Нижний Новгород) — директор ГБУ „Областной центр социальной помощи семье и детям „Журавушка“, семейный психолог, автор и руководитель ряда проектов победителей грантовых программ; Олюнина Ирина Викторовна, зам. директора ГБУ „Областной центр помощи семье и детям“ „Журавушка“, автор и руководитель грантовых проектов, семейный психолог, ведущий тренинговых групп и психологических мастерских.

К настоящему моменту подано более 90 заявок на участие в семинаре от лидеров, авторов социальных проектов, желающих получить базовые знания по детской педагогике, психологии, медицине, волонтерской деятельности, а также теоретические знания и практические навыки по социальному проектированию и тех, кто хочет научиться создавать свои успешные проекты направленные, в том числе на оказание помощи детям в ТЖС.