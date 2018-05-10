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«Генетическая карта» показала, чьими предками были аланы
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«Генетическая карта» показала, чьими предками были аланы 

Sputnik Южная Осетия 44 минуты назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 10 мая — Sputnik. Биологи, археологи и антропологи из 16 стран построили «генетическую карту» евразийских степных народов древности и средних веков, чтобы описать связь между ними, а также проследить пути их распространения, сообщает N+1. Ученые проанализировали ДНК из останков 137 человек, живших на протяжении всех степей (от современной Венгрии до Китая) в течение четырех тысяч лет, и сравнили данные с генотипом 502 человек, принадлежащих к 16 современным этническим группам.
В числе евразийских племен авторы изучили аланов, представлявших собой совокупность нескольких этнических групп, говоривших на иранском, тюркском и вайнахском языках, которые впервые упоминаются в письменных источниках в I веке нашей эры.
Ученые подтвердили, что от аланов произошли как осетины, говорящие на языке иранской группы, так и вайнахские и тюркоязычные народы (карачаевцы и балкарцы).
Кроме того, авторы исследования решили установить наличие связи между аланами и сарматами. Согласно словам одного из участников исследования, сотрудником Института археологии РАН Геннадия Афанасьева, жившие ближе всего к Северному Кавказу донские сарматы I века до нашей эры ("средние сарматы") генетически не имели к аланам никакого отношения.
"Их генетический фон ближе всего к современным жителям Поволжья, чувашей, мишарей и татар", — приводят слова ученого в издании.
Аланы первыми создали ранне-феодальное государство на Северном и Центральном Кавказе, на территории Северной Осетии, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик. В государстве в начале X века приняли христианство, появилась аланская епархия. После завоевания в XIII веке монголо-татарами, аланы ушли в горы и, отмечают исследователи, приняли участие в формировании современных народов Центрального предкавказья.
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