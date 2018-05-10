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Юнармейцы школы имени Василия Орлова приняли участие в акции «Бессмертный полк»
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Юнармейцы школы имени Василия Орлова приняли участие в акции «Бессмертный полк» 

Управа района Марьина роща 49 минут назад
Фото: Управа района Марьина роща
Ежегодная акция «Бессмертный полк» состоялась в центре столицы 9 мая. В мероприятии приняли участие юнармейцы ГБОУ «Школа Марьина Роща имени Василия Орлова».
— Участники «Бессмертного полка» затронули Ленинградский проспект, улицы Тверскую и Тверскую-Ямскую, после чего прошли к Охотному ряду, а далее — на Красную и Манежную площади. Шествие продолжилось по Москворецкой набережной и Большому Москворецкому мосту. Ребята во главе с директором школы Дмитрием Гуровым приветствовали шествие на трибунах на Красной площади в секторе, где располагались делегации кадет и юнармейских отрядов, — сообщили в администрации школы.
Отмечается, что ребята также пронесли портреты героев-смолян, которые были бережно переданы юнармейцами Печерской школы Смоленской области во время дружественного визита в село Печерское в апреле 2018 года юнармейцам школы имени Василия Орлова. (ак)
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