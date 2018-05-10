Новый медицинский кабинет появится в Центре патологии речи и нейрореабилитации 

В помещении «Центра патологии речи и нейрореабилитации Департамента здравоохранения города Москвы» появится рентгенодиагностический кабинет. Об этом 8 мая проинформировал председатель столичного Комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Валерий Леонов.
Скоро в здании учреждения проведут ремонтные работы. Кроме того, произведут переоборудование и установят высокотехнологическое медицинское оборудование, сообщил председатель Москомэкспертизы.
Центр находится по адресу: Николоямская улица, дом 20, корпус 2, строение 1.