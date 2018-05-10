Семейная квартира, которая меньше, чем кажется

Основная проблема большинства современных семейных квартир — это нехватка мест хранения и теснота. Если у вас квартира приличных размеров и при этом есть дети, пространства всегда будет недоставать.

Ещё до переезда сюда хозяева этой 90-метровой квартиры поняли, что интерьером должны заниматься профессионалы. Несмотря на кажущийся простор, наличие в семье двоих маленьких детей неминуемо создаст дефицит площади и поднимет вечный вопрос: куда всё положить, чтобы не мешало.

Владельцы квартиры связались со специалистом из дизайнерского центра компании Hanak и высказали свои вполне обычные пожелания: светлая палитра, современная мебель и много, очень много скрытых систем хранения.

Мнение редакции:

— Чешский бренд Hanak известен своими кухнями, по качеству сравнимыми с немецкими, однако это не единственное направление компании. Hanak выполняет заказы на оснащение любого жилого пространства — от гардеробной до спальни, от стульев до дверей и лестниц.

Одно из главных преимуществ оснащения интерьера силами одного производителя — это единообразие. И дело здесь не только в качестве и цветовом соответствии, но и в восприятии интерьера в целом.

Когда вы видите пространство, оформленное в одном ключе, с одинаковой толщиной столешниц, шириной панелей и соотносящимися габаритами мебели, ваши глаза автоматически воспринимают такой интерьер как спокойный и просторный. Взгляд с лёгкостью двигается по стенам, предметам мебели и декору, нигде не спотыкаясь и не отмечая несоответствий.

А теперь мысленно расставьте шкафы. Для верхней одежды, детской одежды, межсезонной одежды. Для обуви, сумок, спортивного снаряжения. Интерьер в таком формате моментально «схлопнется», превратится в тесную захламлённую квартирку, в которой можно только ночевать и убегать оттуда с утра всем семейством.

Встроенные системы хранения, о которых знает мозг, но которые не видит взор, — идеальное решение для семейного интерьера. Всё есть и всё на месте, но никто посторонний об этом не узнает.

В таком пространстве легко и приятно находиться, здесь реже испытываешь состояние стресса, здесь совсем не хочется выяснять отношения и говорить на повышенных тонах. Территория спокойствия, как говорят в одной рекламе.

Именно такой интерьер и получили владельцы этой квартиры. Если приглядеться, можно заметить, что многие вещи здесь весьма компактные. Но благодаря единообразию и скрытым системам хранения квартира выглядит большой и очень просторной.

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