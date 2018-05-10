Как Иран укрепил российско-израильское братство по оружию

Вместе с Путиным парад на Красной площади в честь 73-й годовщины победы над Третьим рейхом смотрели только два лидера иностранных государств: премьер Сербии Александр Вучич и его израильский коллега Биньямин Нетаньяху

По правде говоря, с заграничными гостями, готовыми почтить своим присутствием московские торжества, стало в последнее время сложно. На прошедшей в понедельник инаугурации, ознаменовавшей официальное начало четвертого президентского срока Путина, присутствовал только бывший немецкий канцлер Герхард Шредер , который сейчас работает в Газпроме и получает такое хорошее вознаграждение, что появляется в Москве по первому зову.

А еще в 2005 году на московский парад съехалось столько гостей, что президента Польши пришлось усадить в четвертом ряду. Столпотворение было и в следующую круглую годовщину пятью годами позже. Отсутствие влиятельных политиков на вчерашнем параде показывает, в какой глубокой изоляции оказалась Россия

Сколько евреев воевало в рядах Красной армии

Нетаньяху, однако, приехал. Сейчас между Москвой и Иерусалимом разворачивается очень интересная игра. Обе столицы сближает, например, то, что отдаляет поляков от россиян: историческая политика, а конкретнее — трактовка Второй мировой войны.

Израиле не сносят памятники красноармейцам, а, наоборот, воздвигают новые, и устраивают марши «Бессмертного полка», на которые люди выходят с портретами своих близких, воевавших с Гитлером в рядах Красной армии. Среди миллиона эмигрантов из бывшего СССР есть много ветеранов. Возможно, их даже больше, чем в самой России, ведь средняя продолжительность жизни израильтянина составляет 78 лет (россиянина — на 13 лет меньше). Неудивительно, что 9 мая объявили в этом году национальным праздником.

Израилю нужен такой день: он напоминает, что во время войны евреи не только покорно шли на заклание, но и воевали с оружием в руках. Россия умело использует этот дискурс. В последние недели российские СМИ много пишут о годовщине восстания в Варшавском гетто, также на экраны вышел фильм «Собибор». Картина рассказывает о бунте заключенных концентрационного лагеря, которые под предводительством пленных евреев-красноармейцев перебили охрану и вырвались на свободу. В Москве говорят о том, что в годы войны в Красной армии служили 500 тысяч евреев, 200 тысяч погибли, 157 удостоились звания Героя СССР. Как отмечают сами россияне, чтобы получить звезду Героя солдату-еврею нужно было совершить какой-то необыкновенный подвиг.

Так что историческая политика сблизила два народа и позволила сгладить существовавшие противоречия. Россия получила нового важного товарища по оружию. В последнее время она только теряла союзников. Уже стало традицией, что Путин не поздравляет с Днем Победы лидеров Грузии Украины , хотя народы этих стран отважно сражались в рядах Красной армии. На протяжении десятилетий символом победы над Германией был грузин Мелитон Кантария , который вместе с россиянином Михаилом Егоровым водрузил красное знамя на крыше здания Рейхстага.

Попытка ослабить союз Москвы с Тегераном