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Кадеты образовательного комплекса приняли участие в параде на Поклонной горе
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Кадеты образовательного комплекса приняли участие в параде на Поклонной горе 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
На территории мемориального комплекса «Поклонная Гора» 6 мая состоялся традиционный Парад Кадетского движения Москвы «Не прервется связь поколений», посвященный Победе в Великой Отечественной войне, а также Дню герба и флага столицы.
Ребята — участники кадетского движения — представители образовательного комплекса «Юго-Запад» приняли участие в этом ежегодном мероприятии. Для большинства наших кадетов — это первый парад в жизни. Держать лицо и синхронно чеканить шаг непросто. Под внешним спокойствием ребят таилась буря эмоций — и гордость, и волнение перед строгими зрителями.
C приветственным словом к кадетам обратился Мэр Москвы Сергей Собянин. «Сегодня в парадных расчетах кадеты и школьники, а послезавтра это уже возмужавшие защитники Родины, которым предстоит оберегать мирное небо, хранить победные традиции дедов и прадедов», сказал Мэр.
После торжественного парада кадеты возложили цветы к вечному огню и выпустили в небо голубей.
«Побывав на этом мероприятии, мы ощущаем связь поколений, понимаем, как много от нас зависит, какой наша Родина будет в будущем», — выразил общее впечатление о мероприятии Партнов Владимир — учащийся 8е кадетского класса образовательной площадки «Вавиловское».
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