Кадеты образовательного комплекса приняли участие в параде на Поклонной горе

На территории мемориального комплекса «Поклонная Гора» 6 мая состоялся традиционный Парад Кадетского движения Москвы «Не прервется связь поколений», посвященный Победе в Великой Отечественной войне, а также Дню герба и флага столицы.

Ребята — участники кадетского движения — представители образовательного комплекса «Юго-Запад» приняли участие в этом ежегодном мероприятии. Для большинства наших кадетов — это первый парад в жизни. Держать лицо и синхронно чеканить шаг непросто. Под внешним спокойствием ребят таилась буря эмоций — и гордость, и волнение перед строгими зрителями.

C приветственным словом к кадетам обратился Мэр Москвы Сергей Собянин . «Сегодня в парадных расчетах кадеты и школьники, а послезавтра это уже возмужавшие защитники Родины, которым предстоит оберегать мирное небо, хранить победные традиции дедов и прадедов», сказал Мэр.

После торжественного парада кадеты возложили цветы к вечному огню и выпустили в небо голубей.

«Побывав на этом мероприятии, мы ощущаем связь поколений, понимаем, как много от нас зависит, какой наша Родина будет в будущем», — выразил общее впечатление о мероприятии Партнов Владимир — учащийся 8е кадетского класса образовательной площадки «Вавиловское».