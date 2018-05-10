Ушли из топа: коттеджи не покупают даже со скидкой

Коттеджи больше не являются хитами продаж на загородном рынке, и виной тому — кризис 2014-2015 годов, считает руководитель аналитического центра компании Дмитрий Таганов

В настоящее время, по его словам, коттеджи составляют лишь 7% ассортимента на загородном рынке. " В такой ситуации сокращение спроса в массовых сегментах естественно: покупателям просто не из чего выбирать", — пояснил Таганов.

Средняя цена предложения в формате коттеджей составляет 32,5 миллиона рублей, средняя стоимость реализации же за 5 лет выросла с 13,5 миллиона до 21,9 миллиона рублей. Это свидетельствует о вымывании самых выгодных предложений и нехватке объектов в оптимальными качественными характеристиками.

Несмотря на то, что застройщики предоставляют скидки, доходящие порой до 15-20%, это не всегда помогает продажам. Покупатели хотят жилье в высокой степени готовности, из качественных материалов, с разумным метражом и грамотной планировкой, но такие лоты — в дефиците.