На «Мосфильме» снимают ленту о Маргарите Тереховой 

Работа над фильмом–фантазией (так определили жанр ленты ее авторы) об известной актрисе проходит в 15 павильоне Киноконцерна в зеленых «декорациях» Хромакея.
Режиссер и автор сценария «Миров Маргариты Тереховой» Владимир Карабанов признается, что задумка снять такую ленту возникла у него давно, шесть лет назад. Это картина — фантазия вмещает в себя документальные кадры, реконструкцию, мультипликацию и компьютерную графику. Портрет актрисы создается благодаря использованию новейших технологий. Авторы проекта «выдают» кадры из картин с участием Маргариты Тереховой за хронику. Используются культовые ленты, в которых когда-то блистала любимица нескольких поколений зрителей: «Бегущая по волнам», «Здравствуй, это я!», «Зеркало». Маргариту Терехову на экране, где самой актрисы нет, поздравляют ее коллеги по съемочной площадке: Михаил Боярский, Вениамин Смехов, Валентин Смирницкий, единомышленник по театральному цеху — Роман Виктюк. «Так как саму Маргариту Борисовну мы снимать не можем, то рассказываем историю о ней через статистку, которая очень на нее похожа. Мы нашли девушку, специально сшили ей платье — такое же, как в первом фильме Маргариты Борисовны „Здравствуй, это я!“, сделали похожую прическу и грим, — рассказывает режиссер фильма Владимир Карабанов. — Основная сложность в том, что вокруг нет никаких декораций. Мы все снимаем в 15 павильоне „Мосфильма“ на хромакей (Chroma key)». Фильм будет длиться всего 44 минуты. Его планируют показать не только по телевидению, но и представить на различных кинофестивалях. Премьера ленты совпадет с Днем рождения актрисы.