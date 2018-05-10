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На сахалинскую журналистку наорали в прямом эфире из-за куртки
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На сахалинскую журналистку наорали в прямом эфире из-за куртки 

Lenta.ru 1 час назад
На тележурналистку с канала ОТВ Марию Рябову накричали во время прямой трансляции празднования Дня Победы в Южно-Сахалинске, потому что девушка не успела снять куртку до выхода в эфир. Видео было опубликовано на YouTube-канале «ОТВ Сахалин».
Судя по всему, девушка замерзла, потому что несколько часов простояла на улице в одном пиджаке. Во время короткого перерыва в трансляции журналистка накинула куртку, чтобы согреться, и вернулась в прямой эфир в ней.
Уже через пару секунд на Рябову накричал кто-то из съемочной группы. Из-за кадра послышался вопль: «Куртку снимай. Бросай на пол». Журналистка моментально отреагировала: она скинула с себя верхнюю одежду и бросила ее в кусты позади нее. Затем девушка как ни в чем не бывало продолжила работу.
В начале мая во время эфира прогноза погоды на канале WMUR-TV собака влезла в кадр и смутила ведущего. Животное прогулялось по студии с независимым видом, застав журналиста врасплох.
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