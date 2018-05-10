Рябков: Россия готова контактировать с США на всех уровнях 

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва готова контактировать с Вашингтоном на всех уровнях. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Разумеется, мы готовы с американцами контактировать на всех уровнях и контакты эти нужны. Мы будем находить возможности для такого диалога", — сказал Рябков.
Он также добавил, что информации о возможных контактах главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео пока нет.
Ранее МИД России прокомментировал введение США новых санкций.
Также сообщалось, что кандидат на пост главы ЦРУ Джина Хаспел назвала Россию в числе угроз для США.