Рябков: Россия готова контактировать с США на всех уровнях

"Разумеется, мы готовы с американцами контактировать на всех уровнях и контакты эти нужны. Мы будем находить возможности для такого диалога", — сказал Рябков.

Ранее МИД России прокомментировал введение США новых санкций.