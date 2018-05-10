Ещё
Рябков: Россия готова контактировать с США на всех уровнях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рябков: Россия готова контактировать с США на всех уровнях 

Газета.Ru 1 час назад
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва готова контактировать с Вашингтоном на всех уровнях. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Разумеется, мы готовы с американцами контактировать на всех уровнях и контакты эти нужны. Мы будем находить возможности для такого диалога", — сказал Рябков.
Он также добавил, что информации о возможных контактах главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео пока нет.
Ранее МИД России прокомментировал введение США новых санкций.
Также сообщалось, что кандидат на пост главы ЦРУ Джина Хаспел назвала Россию в числе угроз для США.
Газета.Ru: последние новости
Екатерина Андреева вернется в кресло ведущей программы "Время" Пенс высказался за закрытие расследования по "российскому делу" Приговор в отношении экс-главы РФБ по делу о хищении 44 млн рублей остался в силе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества25
Россиян предупредили о социальной революции517
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение1253
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала637
Клейменов больше не будет вести программу «Время»101
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение