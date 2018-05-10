«Автодор» зафиксировал рост поездок по платным участкам дорог в I квартале почти в 1,4 раза

«Автодор» зафиксировал почти 18,2 млн проездов по платным участкам федеральных автомобильных дорог госкомпании в I квартале 2018 года, что на 35,7% превышает аналогичный показатель прошлого года, сообщил «Автодор». Из общего числа проездов по платным участкам «Автодора» более 4 млн поездок совершили грузовые автомобили. Тверской области. Наибольшую динамику по количеству проездов грузового транспорта продемонстрировал участок с 258 км по 334 км автомагистрали М-11 «Москва-Санкт-Петербург» на обходе города Вышний Волочек Официальный представитель «Автодора» пояснил RNS, что рост связан в основном с открытием новых платных участков в конце прошлого года. «Автодор» создан в июне 2009 года. Компания выполняет функции заказчика при проектировании, строительстве и содержании дорог, а также обладает полномочиями концедента при заключении концессионных соглашений, управляет федеральными автотрассами М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон» и М-11 « Москва Санкт-Петербург ». Также «Автодор» является исполнителем проекта строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области