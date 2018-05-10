Пятилетний Саша Плющенко рассказал, как распоряжается гонорарами 

Саша Плющенко начал работать, когда ему не было еще и двух лет. Мальчик принимал участие в рекламе модных брендов, снимался для обложек глянца. Повзрослев, сын Рудковской и Плющенко не только увлекся спортом, но и стал вместе с другими звездными детьми участвовать в модных показах.
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Например, несколько месяцев назад Саша вместе с детьми Пугачевой и Галкина представлял детскую коллекцию Валентина Юдашкина. Разумеется, подобная работа хорошо оплачивается, однако Гном Гномыч (так Сашу называют родители, — прим.ред.) гонорары не тратит, а откладывает в копилку для будущих приобретений. Через какое-то время Плющенко-младший, по его словам, хотел бы купить собственное жилье. «Деньги дома. Храню их в копилочке. Пока не собираюсь ничего покупать. Вот вырасту и возьму квартиру, а сейчас не буду», — признался пятилетний Саша. Рассказал он и о своих мечтах и увлечениях. Вполне возможно, сын Яны Рудковской повторит спортивную судьбу своего отца. Для этого Саша тренируется шесть дней в неделю. Не так давно он уже завоевал свой первый кубок. Что касается свободного времени, звездный мальчик проводит его в играх с друзьями, за просмотром мультфильмов или в путешествиях. Больше всего Плющенко-младшему нравятся Мальдивы.
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"Скоро полечу в путешествие в Будапешт и Париж. Но больше всего люблю отдыхать на Мальдивах. Там Индийский океан, можно плавать и прыгать бомбочкой", — поделился Саша со "СтарХитом".