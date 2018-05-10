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Показатели работы портала «Делаем вместе» будут учтены при составлении «Рейтинга-76»
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Показатели работы портала «Делаем вместе» будут учтены при составлении «Рейтинга-76» 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
10 мая заместитель председателя Правительства Ярославской области Илья Баланин провел совещание по вопросам развития интерактивного портала «Делаем вместе» (delaem.vmeste76.ru). Участие в работе приняли сотрудники департамента информатизации и связи, департамента экономики и стратегического планирования, представители администраций всех муниципальных районов и городских округов региона.
Портал «Делаем вместе» запущен в октябре прошлого года. От жителей области на него уже поступило более 3,5 тысячи сообщений. Срок их отработки органами местного самоуправления — 10 рабочих дней.
Эффективность этой деятельности решено включить в перечень показателей оценки муниципальных администраций в «Рейтинге-76».
— Открытость власти как направление по указанию Президента РФ на сегодня является одним из ключевых, — отметил Илья Баланин. — Наша задача — чтобы жители региона могли воспользоваться теми интернет-порталами, которые позволяют в оперативном порядке решать возникающие вопросы, знали о них. Таким ресурсом является портал «Делаем вместе».
На данный момент определены два показателя для включения в систему «Рейтинг-76», которые отражают качество работы с поступающими на портал обращениями граждан. Первый — это отношение числа проблемных обращений, поступивших на портал, по которым ответ подготовлен в установленный регламентом срок, к общему количеству обращений на портале, другими словами, ответ по обращению гражданина в установленные сроки. Вторым показателем является удовлетворенность населения результатами решений.
— Введение этих параметров оценки должно стимулировать органы местного самоуправления муниципальных районов к популяризации ресурса среди населения. Прежде всего — как ресурса, где сроки ответа по обращению составляют 10 рабочих дней, — подчеркнула заместитель директора департамента экономики и стратегического планирования Ольга Новикова.
Она также добавила, что в следующем году возможно включение такого показателя, как «Обратная связь». Планируется учитывать обращения граждан, по которым в регламентные сроки предоставлены ответы, подтверждающие их решение, а также те, решение по которым невозможно принять в текущем периоде и в установленные сроки, так как требуются дополнительные мероприятия.
На совещании также присутствовали представители департамента государственного жилищного надзора и инспекции административно-технического надзора Ярославской области. В дальнейшем эти органы будут включены в процесс для усиления контроля отработки поступающих на ресурс сообщений граждан.
Справка
Оценка эффективности работы органов местного самоуправления «Рейтинг-76» проводится в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова с 2017 года. Учитываются ключевые направления социально-экономического развития территорий: экономика, сельское хозяйство, инфраструктура, социальная сфера, эффективность муниципального управления, а также качество решения вопросов экологии и безопасности.
В прошлом году лидером рейтинга стал Угличский муниципальный район. За первое место он получил губернаторский грант в размере 20 миллионов рублей. Победитель в номинации «Прорыв года» — Тутаевский МР — 10 миллионов рублей. Четыре победителя в остальных номинациях получили по 5 миллионов рублей.
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