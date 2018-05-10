Прокуратура обжаловала неоднократное продление ареста Шакро Молодого

Мосгорсуд рассмотрит два кассационных представления прокуратуры.

"В обоих случаях опротестованы прокурором постановления о продлении стражи — одно Тверского суда Москвы, другое — Мосгорсуда. Оба назначены в президиуме на 18 мая", — сообщила Солопова.

Как пояснила представитель суда, прокурор опротестовал продление ареста только в отношении Калашова, Николая Николаева и Герсона Гамидова. Оба последних занимались строительными работами в ресторане Elements на Рочдельской улице в Москве, у владелицы которого люди Шакро вымогали деньги.