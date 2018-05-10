Росстандарт утвердил российский национальный стандарт на жидкости для электронных сигарет

МОСКВА , 10 мая. / ТАСС /. Росстандарт утвердил первый национальный стандарт РФ на жидкости для электронных систем доставки никотина (вейпов), регламентирующий наличие используемых ингредиентов, требования к упаковке и способы проверки соответствия продукции стандартам качества. Об этом говорится в материалах ведомства.

Документ является добровольным для участников рынка и вступает в силу с 1 июня 2018 года.

"Для изготовления жидкости для электронных систем доставки никотина (ЭСДН) применяют сырье — никотин, соли никотина с чистотой не менее 98%", — отмечается в документе. Чистота других ингредиентов, используемых для изготовления таких жидкостей, также должна быть не ниже 94-95%.

Согласно документу, жидкость для ЭСДН помещается изготовителем в порционную упаковку, во флаконы или непосредственно в ЭСДН промышленным способом. При этом, в соответствии с требованиями, флакон должен быть герметичен, в нем должны отсутствовать дефекты и протечки, а также он должен быть недоступен для откупоривания детьми.

Вся необходимая информация — вид продукции, ее наименование, наименование и адрес изготовителя и содержание никотина в жидкости — должна быть нанесена на упаковку на русском языке. Надпись на белом фоне «Никотин вызывает зависимость» должна быть нанесена прописными буквами черного цвета четким, легко читаемым шрифтом. Документ также регламентирует методы контроля и отбора проб жидкостей для электронных систем доставки никотина и методы определение содержания никотина в жидкости.

Мнение участников рынка

"Национальный стандарт — это добровольный ГОСТ, который позволит добросовестным производителям подтверждать качество продукции и задаст стандарты упаковки такой продукции: с защитой от детей, полной информацией о товаре и предупреждением о том, что никотин вызывает привыкание. У потребителя будет возможность выбрать: покупать безымянный продукт, который неизвестно кто и где выпустил, или продукт, изготовленный и упакованный в соответствии со стандартом", — пояснила директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ Россия» Яна Гуськова.

По ее мнению, появление национального стандарта на жидкости вместе со стандартом на нагреваемый табак, введенным в июле 2017 года, создает нормативную базу для разумного регулирования рынка.

Вице-президент JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям в России Сергей Головко подчеркнул, что национальный стандарт устанавливает четкие технические критерии, предъявляемые к производству, таким образом гарантируя потребителям качество приобретаемой ими продукции. В дальнейшем национальный стандарт может быть использован в качестве основы для создания системы обязательного технического регулирования жидкостей для электронных систем доставки никотина в России, считает он.

"Введение стандарта на жидкости для электронных систем доставки никотина — еще один шаг на пути формирования новой категории бездымной продукции с потенциально пониженным риском, способной в будущем заменить собой традиционные сигареты", — уверен вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России Сергей Слипченко

Он отметил, что принятие единого национального стандарта является первым важным шагом для обеспечения основных требований к качеству и безопасности данной продукции, а также будет способствовать дальнейшему построению базы для разработки ее отдельного регулирования.

"Ввиду существенных отличий от традиционных табачных изделий, мы считаем, что регулирование инновационных продуктов должно осуществляться с учетом научно подтвержденных данных об их потенциале к снижению вреда для здоровья курильщиков и общества в целом", — заключил Слипченко.