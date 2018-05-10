Ещё
Менеджмент саратовского завода выкупил акции у «Ростеха»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Менеджмент саратовского завода выкупил акции у «Ростеха» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Структуры «Ростеха» продали свои доли в Саратовском электроприборостроительном заводе имени Орджоникидзе. Акции были выкуплены руководством завода.
Компания «РТ-Стройтех», ответственная за продажу непрофильных активов госкорпорации, выставляла на продажу 20% акций СЭЗ, принадлежащие компании «Авиаприбор-Холдинг», и 6% «Авиаприбор-Инвеста». Первый пакет по начальной цене в 113,4 млн рублей приобрел гендиректор предприятия Дмитрий Ханенко, второй за 30,7 млн — коммерческий директор Антон Алексеев.
Ханенко сообщил «ФедералПресс», что процесс оформления сделки может продлиться до конца мая, комментировать что-либо, по его мнению, пока рано. Председатель совета директоров Ренат Хабеев оказался недоступен для комментария.
Согласно отчету за 2016 год, другими крупными акционерами завода также были физические лица — Галина Хабеева (25,38%), Максим Бабич (19,64%), заместитель гендиректора Марк Ставицкий (2,61%).
Ханенко недавно отчитывался о своих доходах за прошлый год как депутат областной думы. Они составили 9,3 млн рублей.
В апреле состоялось еще одно событие, которое может повлиять на судьбу завода. Арбитражный суд принял к рассмотрению иск о банкротстве СЭЗ, поданный банком «Открытие». В деле фигурирует незначительная для завода сумма — 14,5 млн, которая заводу почти не угрожает. По информации «ФедералПресс», иск подан из-за того, что завод выступил поручителем по кредиту предприятия «Нефтегазмаш», принадлежащего Хабееву. Процесс банкротства «Нефтегазмаша» стартовал раньше в этом году.
Фото Евгения Трухачева
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Белых выступил с последним словом и поздравил всех с праздником В Ульяновске утвердили порядок избрания сити-менеджера «Они тушенку американскую не покупают». Зачем США обложили санкциями российских ракетчиков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества26
Россиян предупредили о социальной революции532
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение1257
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала650
Клейменов больше не будет вести программу «Время»101
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение