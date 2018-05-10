Менеджмент саратовского завода выкупил акции у «Ростеха»

Структуры «Ростеха» продали свои доли в Саратовском электроприборостроительном заводе имени Орджоникидзе. Акции были выкуплены руководством завода.

Компания «РТ-Стройтех», ответственная за продажу непрофильных активов госкорпорации, выставляла на продажу 20% акций СЭЗ, принадлежащие компании «Авиаприбор-Холдинг», и 6% «Авиаприбор-Инвеста». Первый пакет по начальной цене в 113,4 млн рублей приобрел гендиректор предприятия Дмитрий Ханенко, второй за 30,7 млн — коммерческий директор Антон Алексеев

Ханенко сообщил «ФедералПресс» , что процесс оформления сделки может продлиться до конца мая, комментировать что-либо, по его мнению, пока рано. Председатель совета директоров Ренат Хабеев оказался недоступен для комментария.

Согласно отчету за 2016 год, другими крупными акционерами завода также были физические лица — Галина Хабеева (25,38%), Максим Бабич (19,64%), заместитель гендиректора Марк Ставицкий (2,61%).

Ханенко недавно отчитывался о своих доходах за прошлый год как депутат областной думы. Они составили 9,3 млн рублей.

В апреле состоялось еще одно событие, которое может повлиять на судьбу завода. Арбитражный суд принял к рассмотрению иск о банкротстве СЭЗ, поданный банком «Открытие» . В деле фигурирует незначительная для завода сумма — 14,5 млн, которая заводу почти не угрожает. По информации «ФедералПресс», иск подан из-за того, что завод выступил поручителем по кредиту предприятия «Нефтегазмаш», принадлежащего Хабееву. Процесс банкротства «Нефтегазмаша» стартовал раньше в этом году.

Фото Евгения Трухачева