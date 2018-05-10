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«Швабе» объединил два оптических института в интегрированную структуру
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«Швабе» объединил два оптических института в интегрированную структуру 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российский холдинг «Швабе» создал интегрированную структуру, объединившую два оптических института в Санкт-Петербурге, которая займется научно-исследовательской деятельностью, созданием нанотехнологий, аэрокосмической оптики, изделий для авиации, наземной и космической техники, а также разработкой методик создания новых видов оптических материалов, стекла и активных элементов лазеров, сообщает пресс-служба холдинга.
"Для нас, для всей оптической отрасли, важно восстановить единство, создать единое пространство, где сосредоточится сильный потенциал обоих предприятий. Важно сохранить наработанную десятками лет научную базу, преемственность поколений. Обновленное научно-производственное объединение будет представлять собой высокотехнологичную площадку, отвечающую высоким требованиям современности, которая неизменно будет носить имя Сергея Ивановича Вавилова. Эта кооперация обеспечит более оперативную и эффективную реализацию разработок ученых. Решение о воссоединении оптических институтов, ранее составлявших унитарную структуру петербургского института имени С. И. Вавилова, принято с целью оптимизации больших научных и производственных возможностей, в качестве дани уважения к традициям, богатой истории и ценному составу ученых", ‒ сказал генеральный директор «Швабе» Алексей Патрикеев.
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