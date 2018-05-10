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WPP создаст Team Energy ради BP
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WPP создаст Team Energy ради BP 

Sostav.ru 2 часа назад
Фото: Sostav.ru
depositphotos
Нефтяная компания BP (бывшая British Petroleum) выбрала WPP своим основным рекламным партнером. Холдинг будет оказывать маркетинговые и коммуникационные услуги, в зоне его ответственности окажутся корпоративный бизнес, а также подразделения по производству топлива и смазочных материалов.
Ради крупного клиента WPP сформировал специальную команду Team Energy, куда вошли специалисты из нескольких агентств — VML, Ogilvy, Mindshare, Grey, Essence, SocialLabs и Landor. Она представляет собой полностью интегрированную модель работы, в рамках которой сотрудники будут отвечать за рекламу, управление медиаинвестициями, digital каналы, маркетинговые коммуникации, брендинг, PR и исследования.
Частью Team Energy станет EnergyMedia — гибкая медиамодель, объединяющая экспертов из Mindshare, Essence, Neo и POSSIBLE. Она будет отвечать за закупки и предложит клиенту эксклюзивные возможности в сфере programmatic, поиска и электронной коммерции. Team Energy разместится в Лондоне, однако ее сеть будет присутствовать во многих странах, чтобы обеспечить BP глобальную поддержку.
Исполнительный директор WPP Эндрю Скотт назвал выбор BP новым этапом в отношениях с энергетическим гигантом, которые продолжаются уже 20 лет. «Наше уникальное видение BP — наглядная демонстрация того, как мы видим будущее — с гибкими, оперативными и эффективными услугами, которые обеспечивают результат и помогают клиенту достичь целей», — заявил Скотт.
По оценкам консалтинговой компании R3, в 2017 году глобальные рекламные расходы BP составили 150 млн долларов.
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