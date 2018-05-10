Цыгане, отходы и Тура. Жители «Европейского» в Тюмени в опасности из-за химикатов?

История о загрязнении началась давно и не в Тюмени . Так, районный суд Омска осудил директора ООО «Мерк» Дмитрия Золотарева на два года лишения свободы за многомиллионный ущерб земельному фонду России . Его компания получила контракт на обезвреживание отходов первого класса опасности общей массой 500 тонн. Как оказалось, их просто сливали на территории родного региона, а также Тюменской и Новосибирской областей.

Как рассказали омские следователи, виновник преступления — директор ООО «Мерк» избавлялся от конденсаторов и трансформаторов с помощью лиц цыганской национальности, будучи уверенным, что правоохранительные органы не найдут этих людей. Фуры с конденсаторами и трансформаторами приезжали на пустырь вблизи улицы Алебашевской, где цыгане находили граждан из республики Таджикистан , которые подручными инструментами распиливали конденсаторы, отходы, содержащие полихлордифенилы, закапывали в землю, а металл сдавали в пункты приема металлолома.

Выводы омичей не в полной мере удовлетворили тюменских следователей. Так, гражданин, причастный к захоронениям, которому в разных источниках уже присвоили титул цыганского барона, в тюменском деле фигурирует как неустановленные лица. Именно лица, а не лицо, уточняют в прокуратуре . Соответственно, можно сделать вывод, что это был не один человек.

«Уголовное дело возбуждено 3 мая, то есть работа ведется всего несколько дней, поэтому говорить о том, кто и в каком статусе в этом деле будет фигурировать, преждевременно», — добавляют в ведомстве.

«Полихлорированные бифенилы — это страшная вещь»

В Тюмень фирма Золотарева отправила тонны отходов, содержащих полихлордифенилы, которые представляют опасность и для природы, и для здоровья живущих на загрязненных землях животных и человека. Ситуация осложняется тем, что недалеко от места слива отходов расположен микрорайон «Европейский», сектор частной деревянной застройки, торговые центры. Существует вероятность, что часть отходов засыпали землей прямо на том месте, где стоят жилые дома. Правда, в компании-застройщике «Бруснике» отрицают такую возможность, утверждая, что участки в то время были огорожены и хорошо охранялись.

По замечаниям специалистов, полихлордифенилы действительно опасны. Их попадание в организм не принесет гибели, и вряд ли даже случится сильное отравление. Проблема в том, что эти соединения почти не разрушаются, имеют свойство накапливаться в жировых тканях, подавляют иммунитет и провоцируют развитие болезней. С семидесятых годов они запрещены к производству в США Канаде , странах Евросоюза

Руководитель проектов токсической программы «Гринпис России» Алексей Киселев подтверждает: это крайне токсичные соединения. И замечает: полихлорированные бифенилы просто так не вымываются из природных сред. Чтобы понять, насколько существенна опасность токсичного воздействия на жителей микрорайона, надо брать пробы, узнавать, где именно сбрасывали отходы, какую часть грунта вывезли и куда именно, как распределена оставшаяся часть, насколько далеко расположены дома. Если земля «Европейского» действительно загрязнена, необходимо проводить рекультивацию. Это возможно осуществить, вопрос лишь в цене, говорит Киселев.

«После проведения геохимического исследования надо оценить результаты и, если факты подтвердятся, проводить рекультивацию. Только так, по-другому не получится. Можно, конечно, рекомендовать детям не играть на земле, но это не работает, мы все это знаем. Можем не выгуливать животных. Прочей активностью не заниматься. Но это быстро забывается», — замечает эксперт «Гринпис», и удивляется, почему власти не бьют во все колокола.

Альберт Фахрутдинов. «Факт отравления окружающей среды неопровержим, поэтому мы занимаемся этим вопросом. И будем изучать материалы, чтобы оценить реальный ущерб, нанесенный природе. Пока эта оценка не готова», — заявил председатель постоянной комиссии по охране окружающей среды и экологическому воспитанию Общественной палаты Тюменской области

«Полихлорированные бифенилы — это страшная вещь. Хлор вообще очень опасен, а бифенилы — это органические вещества сложного строения. Пока рано делать выводы о свойствах того, что обнаружили в почве, например, о летучести. Но с уверенностью можно сказать, что это несет в себе серьезную угрозу для растений и при попадании в воду. А там ведь рядом и река, и озеро. Так что ничего хорошего. Уже можно сказать, что эту почву надо вынимать и вывозить. Фенол сам по себе токсичен, а тут еще и хлор. Будем изучать этот вопрос», — говорит член комиссии палаты, кандидат технических наук, доцент кафедры техносферной безопасности Тюменского индустриального института Галина Старикова.

«Тут уже все заразились, наверно»

Специалисты Росприроднадзора отбирали пробы почвы в январе и марте. Факт загрязнения подтвердился. 7 мая межрайонная природоохранная прокуратура опубликовала результаты исследования почвы и определила загрязненный участок. Он находится на левом берегу Туры, недалеко от торгового центра и в пределах видимости «Европейского». Три фоновых пробы на близлежащих участках (одна из — в непосредственной близости от ТЦ и автодороги) показали, что почва чиста.

Среди обитателей «Европейского» паники пока не наблюдается. Впрочем, и «токсичная» история впервые была озвучена гораздо раньше. Что касается частного сектора, на его территории и без токсичных отходов обстановка не самая санитарная.

«Не знаю, вокруг нас каждый день столько всего вредного, что это пока страха не вызывает, — говорит житель «Европейского» Игорь. — Еда с добавками, выхлопные газы, в некоторых районах и возле домов свалки. Ну слили отходы и слили, а другого и ожидать не приходится в нашей стране. Посмотрим. Если скажут, что в квартале опасное загрязнение, буду думать, а пока подожду».

Другая наша собеседница больше оказалась недовольна работой официальных структур в этой ситуации, чем самим фактом слива отходов: «Это как же так, выбрасывали пять лет назад, и только теперь очнулись, проверяют землю? Тут уже все заразились, наверно. Надо бы в суд подать на них за неисполнение служебных обязанностей».

По данным омских следователей, экологический вред земельному фонду РФ составил более 89 миллионов рублей. В Тюменской прокуратуре с такой оценкой не согласны. «Только по Тюмени, по нашим данным, ущерб оценивается в сумму более 130 миллионов рублей. Но окончательные выводы о площади загрязнения еще предстоит сделать на основании исследований, допросов свидетелей и тех, кто причастен к загрязнению. Возможно, придется брать пробы по всему микрорайону „Европейский“. Повторюсь, следователям предстоит очень большая работа», — добавляет собеседник в надзорном ведомстве.