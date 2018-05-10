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Индустриально-туристический парк построят в Выксе
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Индустриально-туристический парк построят в Выксе 

Newsroom24 42 минуты назад
Фото: Newsroom24
Как сообщает инвестиционный портал Нижегородской области, концепция создания на базе промышленного комплекса «Баташев» парка, который должен стать частью формируемого в Выксе туристического кластера, была представлена областным министерством культуры.
В рамках проекта предлагается восстановить исторический облик чугунолитейного цеха с открытием на его территории промышленного музея и сохранением объектов культурного наследия.
На территории комплекса также разместят офисную зону с визит-центром туризма, гостиницей класса 3*, зоной культурно-массовых и досуговых мероприятий, а также мини-офисы для малого бизнеса и коммерческие площади.
Инициатором и разработчиком проекта является Выксунский металлургический завод. Объем инвестиций составит 1,1 млрд рублей.
Срок реализации проекта, благодаря которому создадут около 80 рабочих мест, составит четыре года.
Фото: инвестиционный портал Нижегородской области
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