Индустриально-туристический парк построят в Выксе

Как сообщает инвестиционный портал Нижегородской области , концепция создания на базе промышленного комплекса «Баташев» парка, который должен стать частью формируемого в Выксе туристического кластера, была представлена областным министерством культуры.

В рамках проекта предлагается восстановить исторический облик чугунолитейного цеха с открытием на его территории промышленного музея и сохранением объектов культурного наследия.

На территории комплекса также разместят офисную зону с визит-центром туризма, гостиницей класса 3*, зоной культурно-массовых и досуговых мероприятий, а также мини-офисы для малого бизнеса и коммерческие площади.

Инициатором и разработчиком проекта является Выксунский металлургический завод . Объем инвестиций составит 1,1 млрд рублей.

Срок реализации проекта, благодаря которому создадут около 80 рабочих мест, составит четыре года.

Фото: инвестиционный портал Нижегородской области