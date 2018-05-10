Ученые выяснили, как муравьи сумели распространиться по всей Земле

ЖЕНЕВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков /. Муравьи быстро осваивают районы Земли, где прежде не обитали. Им невольно помогает человек: расширившееся в эпоху глобализации транспортное сообщение и международная торговля дают возможность насекомым преодолевать огромные расстояния.

К такому выводу пришли ученые Лозаннского университета.

Сейчас муравьи присутствуют на всех континентах, за исключением Антарктиды. Из примерно 13 тыс. известных сейчас видов представители 241 вида были непреднамеренно перенесены человеком в места, не являвшиеся их первоначальным ареалом распространения, говорится в сообщении, опубликованном на сайте университета. Из этого числа 19 видов считаются инвазивными вследствие ущерба, который они наносят биоразнообразию, сельскому хозяйству и в целом экономике в новых районах обитания.

Чтобы лучше понять процессы вторжения и распространения муравьев, исследователи Клео Бертельсмайер и Лоран Келлер проанализированы данные, собранные в аэропортах и морских портах США Новой Зеландии . Выяснилось, что за последние 100 лет завезенных из дальних стран муравьев там перехватывали более 4 тыс. 500 раз. При этом в Соединенные Штаты в 75% случаев, как установили ученые, насекомые прибыли не со своей «родины», а из регионов, которые они колонизовали.

Фиджи, В Новой Зеландии этот показатель еще выше — около 90%. «В обоих случаях насекомые проникали через географически близкие зоны, воспользовавшись интенсивной торговлей, в частности, фруктами и овощами: из Латинской Америки они попали в США, а с тихоокеанских островов ( Тонга Самоа ) в Новую Зеландию», — отметила Бертельсмайер.

"Хрестоматийный пример"

По словам Келлера, процесс напоминает снежный ком. «Чем больше представители животного мира путешествуют, тем больше у них шансов поселиться в регионе в большом количестве. А чем больше их поселилось, тем у них больше шансов продолжить путешествие в другие страны», — пояснил ученый. Таким образом, процесс распространения муравьев «подпитывается сам по себе, что предвещает рост биологических инвазий в будущем», констатирует Лозаннский университет.

Наибольшую обеспокоенность у специалистов вызывает вторичное распространение муравьев. Энтомологи в этой связи ссылаются на хрестоматийный пример, касающийся красных огненных муравьев. В 1930-е годы они были случайно завезены в США из Южной Америки. Ущерб от этих насекомых для американской экономики оценивается сейчас экспертами в $6 млрд в год. Из Северной Америки красные огненные муравьи попали в Китай , а затем были перехвачены в Японии , куда прибыли из Гонконга

В интервью швейцарской газете «Тан» Бертельсмайер сообщила, что чаще путешествуют представители видов, имеющих маленький размер, разнообразный режим питания и не обладающих сложной структурой колоний. Эти муравьи способны к совместному обитанию с другими колониями, что может приводить к образованию суперколоний.