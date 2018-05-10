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Росрыболовство: Архангельская область должна увеличить добычу и переработку водорослей
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Росрыболовство: Архангельская область должна увеличить добычу и переработку водорослей 

ТАСС 1 час назад
АРХАНГЕЛЬСК, 10 мая. /ТАСС/. Архангельская область должна увеличивать добычу и переработку дикорастущих водорослей с учетом требований рынка и применением современных технологий. Об этом в четверг заявил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.
"Мировой рынок водорослей составляет $4 млрд и развивается с каждым днем, очень большая перспектива. Только Южная Корея сегодня 150 тыс. тонн выращивает, а у вас в диком виде здесь находится, но не можем собрать… Для Архангельской области это хорошая перспектива… по нашим данным, вы можете добывать 50 тыс. тонн водорослей в год. Для переработки, возможно, нужно привлекать тех же корейских инвесторов; нужно двигаться, иначе отстаем", — сказал Савчук на заседании рыбохозяйственного совета Архангельской области.
Он также отметил, что инвестиции в организацию добычи водорослей и перерабатывающие мощности могут составить до 2 млрд рублей, может быть создано до 1 тыс. рабочих мест. «Мы мало вылавливаем, нужно наращивать мощности, чтобы перерабатывать этот продукт, делать из него чипсы и т.д. Здесь достаточно работы и для Дальнего Востока, и для Архангельска. Архангельск наиболее готов в этом плане», — сказал Савчук журналистам.
Как сообщил ТАСС исполнительный директор Архангельского опытного водорослевого комбината Алексей Коротенков, претензии Росрыболовства в отношении нынешних объемов и технологий переработки обоснованны, но у предприятия существуют проблемы с сырьевой базой на территории Архангельской области. «Мы уже больше года не можем решить вопрос с промысловыми участками: у нас специфический промысел, за нами были закреплены участки, но договор заканчивается в следующем году. Мы сформировали новые и попросили, чтобы Северо-Западное территориальное управление [Росрыболовства] провело соответствующий конкурс, но нет ходатайства от региона», — сказал Коротенков.
Он отметил, что комбинат добывает водоросли в районе Соловецкого архипелага, а также в Карелии в районе островов Жужмуй. «Мы рассматриваем и другие районы добычи, но мы заинтересованы в Архангельской области, в тех районах добычи, где мы сто лет добываем. Мы просим, чтобы нам разрешили добывать в Архангельской области, потому что мы Архангельский водорослевый комбинат, а не мурманский или карельский», — уточнил Коротенков.
Он добавил, что инвесторы должны быть уверены, что у предприятия будет сырьевая база. «Чтобы акционеры вкладывали в обновление, они должны быть уверены, что они завтра, на следующий год, через 10 лет придут на то же место и скосят тот же объем ламинарии, который был запланирован», — сказал собеседник агентства.
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