В Одессе отстранили от службы полицейского, высмеявшего активистов Майдана

Форостяк заявил, что инспекция по личному составу полиции Одесской области начала проверку в отношении сотрудника, «позволившего себе комментарии, не соответствующие моральным стандартам общества».

"На время проверки упомянутый полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей", — написал он.

По данным портала strana.ua, скандальный комментарий был оставлен к посту в Facebook о планах канадских врачей делать пластические операции участникам Евромайдана в Одессе.

"Ну и правильно, чтобы не узнали и по морде не дали", — съязвил полицейский.

Ранее депутат Рады Сергей Высоцкий призвал ввести уголовную ответственность за негативные высказывания о «Евромайдане».