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В Одессе отстранили от службы полицейского, высмеявшего активистов Майдана
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В Одессе отстранили от службы полицейского, высмеявшего активистов Майдана 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Киевский райотдел одесской полиции отстранил от службы сотрудника, высмеявшего активистов Майдана, сообщил советник главы областного управления полиции Руслан Форостяк.
Форостяк заявил, что инспекция по личному составу полиции Одесской области начала проверку в отношении сотрудника, «позволившего себе комментарии, не соответствующие моральным стандартам общества».
"На время проверки упомянутый полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей", — написал он.
По данным портала strana.ua, скандальный комментарий был оставлен к посту в Facebook о планах канадских врачей делать пластические операции участникам Евромайдана в Одессе.
"Ну и правильно, чтобы не узнали и по морде не дали", — съязвил полицейский.
Ранее депутат Рады Сергей Высоцкий призвал ввести уголовную ответственность за негативные высказывания о «Евромайдане».
Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и «коктейли Молотова», стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.
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