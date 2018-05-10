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Экс-возлюбленная рэпера Тимати готовится к свадьбе
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Экс-возлюбленная рэпера Тимати готовится к свадьбе 

Teleprogramma.pro 44 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Александра Чвикова, больше известная как Алекса, была участницей «Фабрики звезд». Тогда у нее закрутился роман с рэпером Тимати. Многие ждали, что они поженятся, но до свадьбы дело так и не дошло. Теперь у артиста есть дочь Алиса от модели Алены Шишковой, но и с ней он расстался. Сейчас у него есть новая возлюбленная Анастасия Решетова. Алекса тоже нашла новую любовь. Два года назад она впервые показала своего нового избранника Артура.
Ранее певица рассказывала, что после их встречи они оба сильно изменились. Поклонники уже давно с нетерпением ждут дня, когда влюбленные решат узаконить свои отношения. Недавно Алекса побывала в свадебном салоне и примерила несколько платьев. В соцсети она опубликовала снимки, на которых позирует в наряде розового оттенка с открытой спиной. Вероятно она и Артур все же решили пожениться. Поклонники очень рады за артистку.
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«Алекса, ты что себе свадебное платье выбираешь? Это твой стиль. Очень мило и нежно», «К свадьбе готовишься? Давно пора», «Александра, наверное ваша свадьба, когда вы будете ее играть, будет похожа на сказку!», «Прекрасная новость! Поздравляю», — прокомментировали снимки певицы подписчики. До сих пор до конца не ясно, почему она рассталась с Тимати. Их коллега по «Фабрике звезд» Антон Зацепин считает, что их роман был продуманным планом рэпера. «Алекса была очень маленькая и глупенькая. Она не смогла соответствовать образу Тима. А ему не хватило терпения воспитать Алексу под себя», — рассказывал он, сообщает EG.ru
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