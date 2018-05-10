Экс-возлюбленная рэпера Тимати готовится к свадьбе

Александра Чвикова, больше известная как Алекса, была участницей «Фабрики звезд». Тогда у нее закрутился роман с рэпером Тимати . Многие ждали, что они поженятся, но до свадьбы дело так и не дошло. Теперь у артиста есть дочь Алиса от модели Алены Шишковой, но и с ней он расстался. Сейчас у него есть новая возлюбленная Анастасия Решетова . Алекса тоже нашла новую любовь. Два года назад она впервые показала своего нового избранника Артура.

Ранее певица рассказывала, что после их встречи они оба сильно изменились. Поклонники уже давно с нетерпением ждут дня, когда влюбленные решат узаконить свои отношения. Недавно Алекса побывала в свадебном салоне и примерила несколько платьев. В соцсети она опубликовала снимки, на которых позирует в наряде розового оттенка с открытой спиной. Вероятно она и Артур все же решили пожениться. Поклонники очень рады за артистку.

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«Алекса, ты что себе свадебное платье выбираешь? Это твой стиль. Очень мило и нежно», «К свадьбе готовишься? Давно пора», «Александра, наверное ваша свадьба, когда вы будете ее играть, будет похожа на сказку!», «Прекрасная новость! Поздравляю», — прокомментировали снимки певицы подписчики. До сих пор до конца не ясно, почему она рассталась с Тимати. Их коллега по «Фабрике звезд» Антон Зацепин считает, что их роман был продуманным планом рэпера. «Алекса была очень маленькая и глупенькая. Она не смогла соответствовать образу Тима. А ему не хватило терпения воспитать Алексу под себя», — рассказывал он, сообщает EG.ru

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