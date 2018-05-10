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Выставка, посвященная Дню первой футбольной команды, пройдет в Мособлдуме с 14 по 18 мая
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Выставка, посвященная Дню первой футбольной команды, пройдет в Мособлдуме с 14 по 18 мая 

РИАМО 57 минут назад
Фото: РИАМО
Афиши, фотографии, документы начала XX века покажут на выставке, посвященной Дню первой футбольной команды, который отмечается в Подмосковье 19 мая, выставка пройдет в здании парламента Московской области с 14 по 18 мая, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.
«Четырнадцатого мая в фойе областного парламента начнет работать экспозиция выставки, посвященной памятной дате Московской области — Дню первой футбольной команды. Выставка будет проходить с 14 по 18 мая в здании Мособлдумы, торжественное открытие с участием заслуженных тренеров России, представителей Федерации футбола Московской области запланировано на 17 мая», — говорится в сообщении.
На выставке представят экспонаты из Орехово-Зуевского городского историко-краеведческого музея и Серпуховского историко-художественного музея. Среди них — документы и материалы начала XX века — афиши, судейские билеты, дипломы, фотографии футбольных команд, спортивные формы. Всего в экспозиции будет представлено более 60 предметов.
Согласно закону региона «О праздничных днях и памятных датах Московской области», в Подмосковье 19-е мая является памятной датой — Днем первой футбольной команды.
Ранее председатель комитета по делам молодежи и спорта Мособлдумы Олег Жолобов сообщил, что комитет, Российский футбольный союз и Федерация футбола Подмосковья предложили включить данный праздник в закон, так как, согласно многочисленным свидетельствам, первая футбольная команда в Российской империи появилась на территории современного Орехово-Зуевского района Подмосковья в 1887 году.
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