Выставка, посвященная Дню первой футбольной команды, пройдет в Мособлдуме с 14 по 18 мая

Афиши, фотографии, документы начала XX века покажут на выставке, посвященной Дню первой футбольной команды, который отмечается в Подмосковье 19 мая, выставка пройдет в здании парламента Московской области с 14 по 18 мая, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«Четырнадцатого мая в фойе областного парламента начнет работать экспозиция выставки, посвященной памятной дате Московской области — Дню первой футбольной команды. Выставка будет проходить с 14 по 18 мая в здании Мособлдумы, торжественное открытие с участием заслуженных тренеров России , представителей Федерации футбола Московской области запланировано на 17 мая», — говорится в сообщении.

На выставке представят экспонаты из Орехово-Зуевского городского историко-краеведческого музея и Серпуховского историко-художественного музея. Среди них — документы и материалы начала XX века — афиши, судейские билеты, дипломы, фотографии футбольных команд, спортивные формы. Всего в экспозиции будет представлено более 60 предметов.

Согласно закону региона «О праздничных днях и памятных датах Московской области», в Подмосковье 19-е мая является памятной датой — Днем первой футбольной команды.