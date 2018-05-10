Ещё
В Афинах разгромили офис британской НПО в связи со скандалом с педофилией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Афинах разгромили офис британской НПО в связи со скандалом с педофилией 

РИА Новости 1 час назад
АФИНЫ, 10 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Анархисты из греческой организации «Рубикон» разгромили в Афинах офис британской неправительственной организации Oxfam, заявив о ее причастности к скандалу с педофилией.
Oxfam — одна из крупнейших НПО Великобритании. Она является партнером UNICEF, и среди ее целей значатся обеспечение питанием и медицинским обслуживанием детей в странах третьего мира.
В заявлении, опубликованном на портале анархистских организаций, организация утверждает, что эта акция проводилась в связи со скандалом, когда сотрудников Oxfam обвинили в педофилии. Организация выразила возмущение тем, что, хотя в 2017 году 22 сотрудника организации обвинялись в 87 случаях насилия над несовершеннолетними, руководитель НПО назвал чрезмерной реакцию на скандал.
На видеозаписи видно, как семь или восемь человек переворачивают столы в офисе НПО и разрисовывают стены красной краской. Нападение совершено в дни официального визита в Грецию принца Уэльского Чарльза и герцогини Корнуольской Камиллы.
"Рубикон" почти еженедельно проводит громкие акции, несколько раз анархисты вторгались в посольства.
Скандал вокруг Oxfam разразился, когда газета Times со ссылкой на неназванный источник сообщила, что работники организации, оказывавшие помощь на Гаити после разрушительного землетрясения, якобы пользовались услугами проституток, в том числе, возможно, несовершеннолетних. Сотрудники Oxfam также были обвинены в сексуальной эксплуатации, просмотре порнографии, травле и запугивании. Такие же обвинения были выдвинуты и против сотрудников организации в Чаде. Из-за обвинений 12 февраля в отставку подала заместитель руководителя Oxfam Пенни Лоренс. Девятого февраля Oxfam признала справедливыми обвинения в ненадлежащем поведении в адрес своих сотрудников на Гаити.
РИА Новости: последние новости
В будни в эфир программы "Время" вернутся Андреева и Елисеев Франция обеспокоена обстрелом позиций Израиля на Голанских высотах В Петербурге посл ДТП умер режиссер Эрнест Ясан
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение965
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала290
Клейменов больше не будет вести программу «Время»86
Асад ответил Трампу на оскорбление48
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1395
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
02:31
Умер Эрнест Ясан
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение