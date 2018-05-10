В Афинах разгромили офис британской НПО в связи со скандалом с педофилией

АФИНЫ, 10 мая — РИА Новости Геннадий Мельник . Анархисты из греческой организации «Рубикон» разгромили в Афинах офис британской неправительственной организации Oxfam, заявив о ее причастности к скандалу с педофилией.

Oxfam — одна из крупнейших НПО Великобритании . Она является партнером UNICEF , и среди ее целей значатся обеспечение питанием и медицинским обслуживанием детей в странах третьего мира.

В заявлении, опубликованном на портале анархистских организаций, организация утверждает, что эта акция проводилась в связи со скандалом, когда сотрудников Oxfam обвинили в педофилии. Организация выразила возмущение тем, что, хотя в 2017 году 22 сотрудника организации обвинялись в 87 случаях насилия над несовершеннолетними, руководитель НПО назвал чрезмерной реакцию на скандал.

На видеозаписи видно, как семь или восемь человек переворачивают столы в офисе НПО и разрисовывают стены красной краской. Нападение совершено в дни официального визита в Грецию принца Уэльского Чарльза и герцогини Корнуольской Камиллы.

"Рубикон" почти еженедельно проводит громкие акции, несколько раз анархисты вторгались в посольства.