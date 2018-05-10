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В уфимском театре «Нур» покажут «изи пизи»
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В уфимском театре «Нур» покажут «изи пизи» 

АиФ-Уфа 59 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
Спектакль «Изи пизи лимон сквизи. Живи на солнечной стороне!» по пьесе Мунира Кунафина в постановке Байраса Ибрагимова будет показан 14 и 15 мая.
Журналист, поэт и писатель Мунир Кунафин — представитель новой башкирской драматургии, из-под его пера вышло несколько пьес, одна из которых была поставлена в Стерлитамакском театре. Пьеса «Изи пизи лимон сквизи» стала плодом семинара драматургов, прошедшего в Казани в 2017 году. Не откладывая пьесу в портфель, режиссер театра «Нур» Байрас Ибрагимов во второй половине сезона приступил к репетициям. Работа продолжалась в течение двух месяцев.
В центре внимания драматурга — сегодняшние молодые люди со своими причудами и достоинствами. Но ситуация, в которой они оказались, отнюдь не детская: один из друзей неразлучной тройки по трагической случайности становится прикован к инвалидной коляске. Вопрос выбора, вставший перед молодыми людьми, не по плечу порой взрослым. Как они поступят, найдут ли точки опоры для дальнейшей жизни, счастья, любви? Жанр пьесы изначально определен автором как хоррор комедия, то есть комедийные ужастики. Но в период работы на сцене он менялся несколько раз: жёсткий триллер, с элементами психологической драмы незаметно уводит зрителя в лирическую мелодраму.
В спектакле заняты молодые актеры Азат Валиуллин, Риф Губайдуллин, Ильшат Салаватов, Эльвира Бигалиева, а также мастера сцены Гульназ Биктимерова и Лияна Хаертдинова. Художник — Булат Ибрагимов (Казань), композитор — Александр Карташов, хореограф — Рамиза Мухамметшина. Новшество премьерного спектакля — живое звучание инструментального ансамбля.
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