«Деловая Россия» и АТОЛ проведут в Петербурге семинар об онлайн-кассах

Семинар будет организован в рамках федерального образовательного проекта «Деловой России» и АТОЛ «Вторая волна 54-ФЗ: особенности перехода на онлайн-кассы». Данный проект имеет формат роад-шоу, проходящего в разных городах России . Его цель — информационно-разъяснительная работа с региональными предпринимателями, обязанными внедрить новую систему фискального учета к 1 июля 2018 г. (согласно закону «О применении контрольно-кассовой техники… »).

Мероприятие ориентировано на представителей небольшого бизнеса, осуществляющих расчеты с населением за товары и услуги. В частности, оно будет интересно организациям и индивидуальным предпринимателям на ЕВНД и Патенте, имеющим наемных работников и ведущих торговлю или оказывающих услуги общепита.

Участники смогут получить ответы на самые актуальные вопросы:

Какая схема расчетов уже вступила в действие?Как правильно выбрать онлайн-кассу и успеть подготовиться к 54-ФЗ в срок?Во сколько обойдется приобретение или модернизация контрольно-кассовой техники (ККТ) и есть ли возможность сэкономить?Какие штрафы предусмотрены за несоблюдение законодательства и многие др.

На семинарах выступят представители ФНС , которые совместно со спикерами дадут рекомендации тем, кто только готовится применять онлайн-кассы, и ответят на вопросы.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдет выставка оборудования. На ней будут представлены онлайн-кассы АТОЛ, соответствующие всем требованиям новой редакции 54-ФЗ.

Подробная программа мероприятия станет доступна в ближайшее время.

Участие в мероприятии бесплатное при условии предварительной регистрации по ссылке: http://www.atol.ru/company/sobytiya/konferentsii/primite-uchastie-v-seminarakh-road-shou-atol-kurs-na-zavtra-/?utm_source=mail_piter_dpp Спешите зарегистрироваться: количество мест ограничено!