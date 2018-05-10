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Именем нижегородского героя-танкиста назвали авиарейс
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Именем нижегородского героя-танкиста назвали авиарейс 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Самолеты именных рейсов поднимутся в воздух с 9 по 16 мая и разлетятся в более чем 100 направлениях. Для прославления своего героя нужно было заполнить анкету на специально созданном сайте авиакомпании S7 Airlines.
Одним из почетных рейсов — № S798 — награжден Василий Андреевич Харитонов. Самолет вылетает сегодня, 10 мая, в 22:30 из Уфы в Москву.
В рассказе, который прилагается к расписанию, говорится:
— Старшина 108 танковой бригады Харитонов Василий Андреевич. Воевал с июня 1941 по 9 мая 1945. Победу встретил за 40 км до Берлина, вернулся живой! Имел 18 ранений. Имел медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда»… Дал продолжение большому роду Харитоновых из Нижнего Новгорода — 6 детей, 10 внуков… Осколки в голове убили его уже в мирное время в 1982 году. Помним, гордимся, благодарим! Слава всем воинам, добывшим эту Победу! Слава!
NN.ru обратился в авиакомпанию, чтобы узнать подробности выбора имени для рейса.
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