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«Катюша»: 12 версий со всего света
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«Катюша»: 12 версий со всего света 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Какую мелодию из России знают по всему миру? Правильно, «Катюшу» Матвея Блантера. В одних странах она стала символом России, в других к ней так привыкли, что уже считают ее собственной народной песней. «Катюшу» исполняют с хором, играют на рок-концертах и используют в аниме. Как эта знаменитая песня звучит на китайском, финском или арабском языке? Слушайте в подборке ИноСМИ.
Например, Abney Park включили «Катюшу» в один из своих альбомов и всегда исполняют ее на концертах в Москве:
Итальянцы положили на музыку Блантера свою собственную партизанскую песню Fischia il vento. Вот как ее исполняют Modena City Ramblers (после длинного вступления):
Греческий Национально-освободительный фронт (ЭАМ), боровшийся в годы войны против нацистской оккупации, исполнял на мотив «Катюши» свой гимн:
Финны спели о Катюше из Карелии:
«Катюша» на датском в сопровождении кларнета:
«Катюша» и исландский мужской хор:
А вот мелодичная «Катюша» на японском:
Или в исполнении корейского хора:
Арабы немного поменяли слова: «Как дела, Катюша любимая, пишу тебе с аэродрома Хмеймима. На каждой ракете пишу тебе, Катюша, я люблю тебя»
Китаянки демонстрируют чудеса строевой подготовки под версию песни на китайском языке:
А эта китайская исполнительница поет по-русски, зато в смелой современной обработке:
И напоследок — «Девушки и танки»:
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