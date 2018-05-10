«Катюша»: 12 версий со всего света

Какую мелодию из России знают по всему миру? Правильно, «Катюшу» Матвея Блантера . В одних странах она стала символом России, в других к ней так привыкли, что уже считают ее собственной народной песней. «Катюшу» исполняют с хором, играют на рок-концертах и используют в аниме. Как эта знаменитая песня звучит на китайском, финском или арабском языке? Слушайте в подборке ИноСМИ

Например, Abney Park включили «Катюшу» в один из своих альбомов и всегда исполняют ее на концертах в Москве

Итальянцы положили на музыку Блантера свою собственную партизанскую песню Fischia il vento. Вот как ее исполняют Modena City Ramblers (после длинного вступления):

Греческий Национально-освободительный фронт (ЭАМ), боровшийся в годы войны против нацистской оккупации, исполнял на мотив «Катюши» свой гимн:

Финны спели о Катюше из Карелии

«Катюша» на датском в сопровождении кларнета:

«Катюша» и исландский мужской хор:

А вот мелодичная «Катюша» на японском:

Или в исполнении корейского хора:

Арабы немного поменяли слова: «Как дела, Катюша любимая, пишу тебе с аэродрома Хмеймима. На каждой ракете пишу тебе, Катюша, я люблю тебя»

Китаянки демонстрируют чудеса строевой подготовки под версию песни на китайском языке:

А эта китайская исполнительница поет по-русски, зато в смелой современной обработке:

И напоследок — «Девушки и танки»: