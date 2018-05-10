Саженцы кедра высадили в Москве в честь 9 Мая

Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Терехов высаживает кедры по всей России . Таким образом он увековечивает память боевых товарищей.

Каждый год в мае он отправляется на «поля памяти», чтобы проверить состояние молодых деревьев и подсадить новые. Из нескольких кедров в клумбе выживет только один. Но ветеран меньше трех не сажает.

Желание перенять опыт ветеран только приветствует. Воспитанников кадетского корпуса в Москве инструктирует подробно и со всей серьезностью. Тут важно все — любое движение повлияет на дальнейшую судьбу саженца.