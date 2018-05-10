Саженцы кедра высадили в Москве в честь 9 Мая 

Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Терехов высаживает кедры по всей России. Таким образом он увековечивает память боевых товарищей.
Каждый год в мае он отправляется на «поля памяти», чтобы проверить состояние молодых деревьев и подсадить новые. Из нескольких кедров в клумбе выживет только один. Но ветеран меньше трех не сажает.
Желание перенять опыт ветеран только приветствует. Воспитанников кадетского корпуса в Москве инструктирует подробно и со всей серьезностью. Тут важно все — любое движение повлияет на дальнейшую судьбу саженца.
Несколько десятков деревьев, а значит столько же новых жизней. И пусть это не вернет миллионов павших на полях сражений, Анатолий Терехов останавливаться не планирует. Места памяти его ждут в Курске, Новгороде, Волгограде, Беларуси.