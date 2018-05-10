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ФАНО утвердило кандидатуры на должности глав 27 научных организаций
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ФАНО утвердило кандидатуры на должности глав 27 научных организаций 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Глава Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков утвердил кандидатуры на должности руководителей 27 научных организаций, подведомственных агентству, выборы новых глав пройдут в институтах в ближайшее время.
Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на сайте ФАНО.
"Утвердить кандидатуры на должности руководителей научных организаций, указанные в приложении к настоящему распоряжению", — говорится в тексте документа. Отмечается, что выборы руководителей подведомственных ФАНО институтов пройдут «в установленном уставом научных организаций порядке».
В частности, нового главу предстоит выбрать коллективам Института космических исследований Российской академии наук (РАН), Института проблем механики им. Ишлинского РАН, Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН, Санкт-Петербургского научно-исследовательского центра экологической безопасности РАН, Единой геофизической службы РАН, а также ряду научных центров Сибирского, Дальневосточного и Уральского отделений РАН.
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