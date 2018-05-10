ФАНО утвердило кандидатуры на должности глав 27 научных организаций

МОСКВА , 10 мая. / ТАСС /. Глава Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков утвердил кандидатуры на должности руководителей 27 научных организаций, подведомственных агентству, выборы новых глав пройдут в институтах в ближайшее время.

Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на сайте ФАНО.

"Утвердить кандидатуры на должности руководителей научных организаций, указанные в приложении к настоящему распоряжению", — говорится в тексте документа. Отмечается, что выборы руководителей подведомственных ФАНО институтов пройдут «в установленном уставом научных организаций порядке».