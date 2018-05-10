Жанр: драма, детектив, криминал
Год: 2017
Страна: Япония
Режиссер: Хирокадзу Корээда
Сценарий: Хирокадзу Корээда
Оператор: Микия Такимото
Кто снимался в фильме «Третье убийство»: Масахару Фукуяма, Кодзи Якусё, Синносукэ Мицусима, Микако Итикава, Идзуми Мацуока, Исао Хасидзумэ, Судзу Хиросэ, Хадзимэ Иноэ, Адзю Макита, Итиро Огура Сюжет фильма «Третье убийство» Известный молодой адвокат Сигэмори берется защищать клиента, которому светит смертная казнь. 30 лет назад подозреваемый уже совершал похожее преступление, а в этот раз он сам признал вину. И все же Сигэмори пытается найти смягчающие обстоятельства. И чем глубже он проникает в суть дела, тем более противоречивым оно становится. Постепенно он утверждается в мысли, что Мисуми никакой не убийца. Интересные факты о фильме «Третье убийство»:
В 2017 году фильм претендовал на главный приз Венецианского кинофестиваля, но уступил «Форме воды». Фильм основан на реальных событиях. Идея фильма пришла к Хирокадзу Корээда в процессе разговора со своим другом — адвокатом по профессии. Тот критиковал японскую судебную систему, в которой защитнику не обязательно восстанавливать подлинную картину происшествия, в котором замешан клиент: достаточно чётко соблюдать процессуальные нормы и учитывать возникающий конфликт интересов. Но что будет, если юрист, исходя из каких-то соображений, захочет найти истину — и не отречётся от намерения, невзирая ни на какие препоны? На эти вопросы сценарист и режиссер решил ответить в своем фильме. Фильм вышел в мировой прокат 5 сентября 2017 года. До российских кинотеатров он добрался спустя девять месяцев.
Трейлер фильма «Третье убийство»: