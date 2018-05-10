«Третье убийство»

Жанр: драма, детектив, криминал

Год: 2017

Режиссер: Хирокадзу Корээда

Сценарий: Хирокадзу Корээда

Оператор: Микия Такимото

Кто снимался в фильме «Третье убийство»: Масахару Фукуяма, Кодзи Якусё, Синносукэ Мицусима, Микако Итикава Идзуми Мацуока , Исао Хасидзумэ, Судзу Хиросэ , Хадзимэ Иноэ, Адзю Макита, Итиро Огура Сюжет фильма «Третье убийство» Известный молодой адвокат Сигэмори берется защищать клиента, которому светит смертная казнь. 30 лет назад подозреваемый уже совершал похожее преступление, а в этот раз он сам признал вину. И все же Сигэмори пытается найти смягчающие обстоятельства. И чем глубже он проникает в суть дела, тем более противоречивым оно становится. Постепенно он утверждается в мысли, что Мисуми никакой не убийца. Интересные факты о фильме «Третье убийство»:

В 2017 году фильм претендовал на главный приз Венецианского кинофестиваля, но уступил «Форме воды». Фильм основан на реальных событиях. Идея фильма пришла к Хирокадзу Корээда в процессе разговора со своим другом — адвокатом по профессии. Тот критиковал японскую судебную систему, в которой защитнику не обязательно восстанавливать подлинную картину происшествия, в котором замешан клиент: достаточно чётко соблюдать процессуальные нормы и учитывать возникающий конфликт интересов. Но что будет, если юрист, исходя из каких-то соображений, захочет найти истину — и не отречётся от намерения, невзирая ни на какие препоны? На эти вопросы сценарист и режиссер решил ответить в своем фильме. Фильм вышел в мировой прокат 5 сентября 2017 года. До российских кинотеатров он добрался спустя девять месяцев.

Трейлер фильма «Третье убийство»: