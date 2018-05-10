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В СГЮА выступили артисты Большого театра России
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В СГЮА выступили артисты Большого театра России 

АиФ 1 час назад
В Саратовской государственной юридической академии состоялся праздничный концерт для ветеранов, преподавателей, сотрудников и студентов «Песни войны», посвященный 73-ей годовщине победы в Великой Отечественной войне.
По приглашению ректора СГЮА, профессора, депутата Саратовской областной думы Сергея Суровова участие в концерте приняли солисты Государственного академического Большого театра России Оксана Лесничая и Федор Тарасов, а также солистка Русского камерного оркестра Наталья Вакуленко, которые выступили в сопровождении Русского камерного оркестра, художественным руководителем и главным дирижером которого является известный российский музыкант, заслуженный работник культуры РФ Сергей Проскурин.
«Нам удалось установить контакт и человеческий, и профессиональный, и сценический. В Саратове и в академии очень теплая и дружелюбная публика. У вас уютная атмосфера, и я уверен, что ваше руководство многое для этого делает», — отметил художественный руководитель оркестра Сергей Проскурин.
В программе прозвучали не только такие песни военных лет, как «Журавли», «Синий платочек», «Эх, дороги», «Смуглянка», «Катюша», «День Победы», но и известные композиции из оперы «А зори здесь тихие», кинофильма «Утомленные солнцем» и другие музыкальные произведения.
«Концерт просто замечательный! Он хорош тем, что посвящен фронту, посвящен победе, людям победы! Я давно не видел подобного ни по телевидению, ни вживую. Большое спасибо за такой душевный подарок!» — поделился впечатлениями от концерта участник Великой Отечественной войны, доцент кафедры прокурорского надзора и криминологии СГЮА, заслуженный юрист РСФСР, Почетный работник прокуратуры Александр Чугунов.
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