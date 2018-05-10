Верните внимание государства к северам!

Совете Федерации прошли Дни Мурманской области . С ее потенциалом и достижениями познакомила развернутая в верхней палате выставка. Делегация региона приняла участие в расширенных заседаниях пяти комитетов Совета Федерации, где обсуждались актуальные вопросы развития субъектов Арктической зоны. О них в беседе с нашим корреспондентом рассказала губернатор Марина Ковтун . Она, к слову, родилась и выросла в Мурманской области и хорошо знает, чем живут и о чем мечтают ее земляки.

— Марина Васильевна, каково социальное самочувствие мурманчан? Как дела в бюджетной сфере с выплатой зарплат? Справилась ли область с выполнением майских указов?

— Их реализация у нас под строгим контролем. В сфере культуры средняя зарплата в области выросла на четверть, у младшего медицинского персонала — на 16, у социальных работников — на 14 процентов. Мы по уровню средней заработной платы (более 51 450 рублей) поднялись в 2017 году на 11-е место в стране. На сегодня все обязательства перед работниками бюджетных учреждений выполнены. Оклады бюджетников регулярно индексируются, и с начала текущего года минимальные оклады выросли на 4 пункта. Благодаря решению Конституционного суда от 7 декабря прошлого года районный коэффициент и процентная надбавка теперь вписаны в МРОТ. Это очень важно для жителей Крайнего Севера.

— Для северов вопросы демографии носят особый характер. Как вы их решаете?

— Сегодня в Мурманской области 753 тысячи жителей, на пике советского периода было 1,2 миллиона человек. Главный фактор убыли населения, даже при снижении смертности и росте рождаемости, — миграция в более благодатные края. У мурманчан нет возможности в теплый вечерок выйти на свой огород. У нас тундра, лесотундра, тайга, где-то болота. Полярная ночь, полярный день, неустойчивый климат. Летом надо обязательно вывезти детей на отдых, иначе они всю зиму будут болеть. Мы за счет бюджета обеспечиваем отдых в средней полосе России 38 тысячам ребятишек. В рамках комплексной системы поддержки семей с детьми действуют 7 федеральных и 10 региональных видов социальной поддержки, в том числе бесплатное предоставление земельных участков и региональный материнский капитал. С 2013 года нуждающимся семьям при рождении третьего и последующих детей до трех лет ежемесячно выплачиваем более 16 тысяч рублей. Сейчас вводим для женщин в возрасте до 26 лет ежемесячную выплату при рождении первого ребенка до полутора лет — 14 тысяч рублей.

Мы создаем условия, чтобы наши дети оставались в регионе. Конкурентное преимущество Севера — уникальные производства, уникальный выход в Мировой океан, наша минерально-сырьевая база, мощная энергогенерация, прекрасные возможности размещения береговых баз обеспечения компаний — разработчиков шельфа и добытчиков углеводородов. Наконец, в Мурманской области базируется штаб стратегического командования Северного флота с огромной зоной ответственности за безопасность страны. Так что роль региона будет только расти.

Пока же одной из основных причин, по которой люди покидают Север, является несоответствие уровня зарплаты потребностям достойного образа жизни. Прежде на северах реализовывались мегапроекты, туда направлялись колоссальные финансовые и людские ресурсы, предоставлялись госгарантии в виде полярных надбавок, коэффициентов, оклада в 2,2 раза к среднему по стране, длинные отпуска, оплачиваемый проезд к месту отдыха плюс отдельный соцпакет от предприятия.

Сегодня ситуация иная. За пять с лишним лет разработки закона об Арктической зоне тысячи людей покинули Север. На производимую продукцию у нас накладывается «северное удорожание». Очень дорого стоит тепло. Поэтому люди, планируя будущее своих детей, задумываются: а стоит ли жить там, где львиная доля их доходов расходуется на квартплату и проживание?

— И здесь мы уже подходим к проблемам межбюджетных отношений. В чем они и как их решать?

— Есть вообще проблема отношения к Северу как к какому-то усредненному субъекту РФ, без учета его специфики — «северного удорожания», 300-дневного отопительного сезона, сурового климата. Это в «модельном бюджете» для региона полностью не учитывается. Отсюда очень большие расхождения между фактическими и «модельными» расходами бюджета. В 2016 году разница была почти в 12 миллиардов рублей. Минфин России рассматривает ее как «неэффективные расходы», а от этого зависит размер дотации и лимит софинансирования из федерального бюджета. Мы предлагаем изменить методологию расчета «модельных бюджетов».

На доходную базу также негативно повлияло решение по централизации одного процента по налогу на прибыль в федеральный бюджет с 2017 года. Нас беспокоит снижение финансовой поддержки закрытых административно-территориальных образований, которых в области пять. Желательно поднять сумму ассигнований из федерального бюджета до размера 10 процентов от стоимости износа основных фондов ЗАТО, а не 1,7, как сегодня, плюс ее ежегодная индексация на уровне инфляции.

Площадка Совета Федерации позволяет вести принципиальный и острый разговор, потому что здесь есть повышенное внимание к проблемам субъектов РФ. Мы затронули целый ряд и других вопросов. Во-первых, предложили вернуться к проекту газификации Мурманской области. Это могло бы улучшить и систему ее жизнеобеспечения, и инвестиционный климат. Вторая инициатива — пересмотреть условия формирования цены на электроэнергию для потребителей. При избыточности объемов мощности стоит она дороже, чем у наших соседей. Высказали предложения по здравоохранению и культуре. Наш регион урбанизирован на 90 процентов, поэтому вместо программы «Земский доктор» мы разработали ее аналог — «Арктический доктор». Хотели бы, чтобы нас здесь поддержали. На помощь федерального Центра мы рассчитываем и в софинансировании реконструкции краеведческого музея, областной библиотеки, драматического театра и театра кукол. Средства на это, обещанные еще к 100-летию Мурманска в 2016 году, в область так и не дошли.

— Вы, пожалуй, первой из глав северных регионов поставили вопрос о необходимости использования «ресурса северян» и создали центр арктических компетенций по WorldSkills. Что для этого делается?

— Северянин — это почти профессиональное качество. Он умеет жить на Севере и не испытывает дискомфорта как приезжий. По статистике, из пяти приехавших за длинным рублем на Севере остается только один. Мы считаем, что профориентацией нужно заниматься с самого детства. В школах области работают классы крупных компаний — «Фос-Агро», Кольской АЭС, «Роснефти» , Ковдорского ГОК, Кольской ГМК, надеюсь, будет НОВАТЭКа . Учащиеся углубленно знакомятся с рабочими профессиями, а к моменту окончания школы получают конкретное представление о производственном потенциале области, о том, какие специальности здесь нужны.

Чем больше нашей молодежи будет оставаться в регионе, тем легче нам будет изжить психологию временщиков»Смотрите, строителем можно быть в любом месте России, а вот работать на ледоколе, производить никель и кобальт, добывать апатитовый концентрат — только в Мурманской области. То есть они смогут реализовать себя как уникальные специалисты и обеспечить достойный образ жизни своей семье. Для меня люди, которые трудятся здесь, — производственные боги. А какой богатый выбор профессий на Севере! Металлурги, геодезисты, горняки, моряки, пограничники, рыбаки, судоремонтники, подводники, летчики дальней и палубной авиации… И главное: чем больше нашей молодежи будет оставаться в регионе, тем легче нам будет изжить психологию временщиков. Они-то никогда не будут заботиться о своем доме, об окружающем пространстве. Именно это и губит Север.

Вместе с нашими промышленными предприятиями мы многое делаем для адаптации системы образования в регионе к запросам экономики. Причем это касается и самой школы, и профтехобразования. Наших ребят работодатели примечают еще на первых курсах вузов и колледжей. В областном центре открыт детский технопарк «Кванториум». Недавно мурманчане привезли Большой научный кубок с Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее».

В движение WorldSkills Russia мы включились в 2014 году. Цель простая — реализовывать потенциал местной молодежи и готовить рабочие кадры из собственно северян. Уже провели три региональных чемпионата. В прошлом году на мировом первенстве в Абу-Даби школьница Софья Попкова из Кандалакши стала серебряным призером по электромонтажному делу. Сейчас при областных колледжах действует девять прекрасно оборудованных центров компетенций по самым необходимым региону профессиям, а к 2020 году их будет 25.

Главный результат — рост популярности рабочих профессий у молодежи. В колледжах на «бюджет» возникает конкурс, а на рынок труда области приходят молодые востребованные специалисты.

— В условиях Арктики с ее хрупкой экологической системой и усилением антропогенной нагрузки защита экологии имеет первостепенное значение. Как обстоят дела с защитой окружающей среды в Мурманской области?

— Проблемы в этой сфере имеются у всех. Там, где идет добыча минерально-сырьевых ресурсов, обязательно есть отвалы. Но сейчас все предприятия реализуют крупномасштабные экологические проекты. Мы в числе первых разработали систему обращения с твердыми бытовыми отходами. Закончено в рамках концессионного соглашения с компаниями-партнерами сооружение полигона для ТБО и мусоросортировочного завода. Выбран региональный оператор. Экотехноцентр, который размещен в поселке Междуречье, закроет проблему переработки мусора по всему Кольскому полуострову. Мы успешно решили, причем для всего Северо-Запада, проблему безопасного хранения радиоактивных отходов. Введены в строй два крупных центра (в губе Андреева и Сайда-Губе) по обеспечению долгосрочного хранения РАО.

Перед нами сложная задача — рекультивация ранее возникших стихийных свалок и условных полигонов. Еще одна проблема — локальное загрязнение. В Мурманске это выхлопы от автотранспорта и дымящих по 10 месяцев в году котельных, темная пыль от открытой перевалки угля в порту. Этим вопросом мы сейчас занимаемся и надеемся к 2021 году войти в систему экологических координат. В этом году Мурманская ТЭЦ ПАО «ТГК-1» реализовала проект по беспаровому сливу мазута, что позволит избавить город от его запаха.

Активны в экологическом плане Кольская ГМК и компания «Апатит»

Мы гордимся уникальной работой по очистке Кольского залива от затопленных еще в советский период судов и металлолома — это наш совместный с Минприроды проект. Оцифрованы все затонувшие объекты — в перспективе их можно будет поднять. В бухте Ретинской уже достали два первых. Всего в Год экологии мы осуществили более 100 мероприятий и расширили зону ООПТ до 12 процентов территории. Политика у нас понятная и напористая.

У нас регион сильных людей и сильных вызовов для этих людей, регион людей, перед которыми стоят задачи государственного масштаба. Хотелось, чтобы и отношение к ним было адекватное. Верните внимание государства к северам!