Одессит в Костроме: экстренный выпуск

В конце минувшего года в Кострому переселился одессит. Это наш коллега, журналист Олег Де-Рибас . В Одессе он известен также как краевед, публицист и писатель, автор ряда книг об истории России и «Южной Пальмиры». А еще Олег Де-Рибас является представителем и биографом одесской ветви древнего испано-итальянского рода. Наиболее известной личностью, принадлежащей к этой фамилии, был российский адмирал И. М. де-Рибас — основатель Одессы.

На этой неделе мы начали цикл публикаций «Одессит в Костроме».

Первая часть

Вторая часть

Третья част

Сомненья прочь…

Вашему вниманию, друзья, предлагается «экстренный выпуск» нашей рубрики, связанный с маем и его прекрасными праздниками…

Илья Ильф и Евгений Петров — авторы бессмертной сатиры «12 стульев» вложили в уста своего героя Кисы Воробьянинова, безусловно, памятные почитателям романа слова: «Это май-баловник, это май-чародей…» Между тем, эти строки принадлежат вовсе не придуманному литературному персонажу, а вполне реальному и популярному в свое время поэту Константину Фофанову . Его стихотворение так и называется — «Май», и написано оно, к слову, 1 мая 1885 года. Вот четверостишие из него:

Что-то грустно душе, что-то сердцу больней,

Иль взгрустнулося мне о бывалом?

Это май-баловник, это май-чародей

Веет свежим своим опахалом…

Пиит, лирически размышляющий и ностальгирующий о минувшем — о любви и о юности с ее дерзновенными мечтаниями, о мае теперешнем и о веснах прошлых — свежим опахалом из слов и чувств пробуждает самые разные воспоминания…

В детстве я очень много раз бывал на первомайских демонстрациях. Гордо шел с отцом в обширной группе спортсменов, представлявших, кажется, одесское общество «Водник», дефилировал в колонне Одесского политехнического института, в котором много лет преподавала мать. Пять подряд «Первомаев» встречал и отмечал в Латвии . Нам — курсантам Рижского мореходного училища — доверяли портреты членов Политбюро. Выдавали под роспись: кому Брежнева, мне — Косыгина. Мы несли их кое-как, размахивали, обменивались, «травили» политические, но смешные и незлые анекдоты. Молодые были, глупые, ничего не боялись, но, слава Богу, пронесло…

Предполагалось, что на недавнюю демонстрацию в Костроме выйдет пять тысяч человек. Мне кажется, было гораздо больше, а вам? Полагаю, здесь очень важен принцип добровольности и, судя по светлым лицам костромичей, он был в целом соблюден…

«Смотри, — говорит жена, — дрон! А вот еще один!». И действительно, едва не задеваемое макушками, над шествием повисло нечто с крылышками. Эх, я дрон-батон!.. Привлекла внимание «живность». В несвойственной двуногой манере проскакал радостно-резвый «бычок», которого догоняли два «медведя». Забыл, кто из них представлял Костромской мясокомбинат… По Советской проехала лидирующая группа велопробега, еще минут десять-пятнадцать дистанцию преодолевал пелетон. Много…

Первомай, не сомневаюсь, останется с нами еще много-много лет. Отмечать его будут по-разному, но одно останется неизменным — это шашлыки. Как говорится: «Люблю повеселиться, особенно — поесть!». Если, конечно, будет что и за что…

Об этом торжестве силы духа и исторической справедливости, как об очевидном, много говорить, пожалуй, не стоит. Однако, проживая в различных местах и десятилетиях, не скрою, относился по-разному, нет, не к самой замечательной нашей победе, а к ее празднованию и парадам в частности. В какой-то момент показалось (а было это, пожалуй, в недолгий период дружбы с «западом»), что пора перестать издеваться над проигравшими войну немцами, над Германией , которая ныне уже не та, не гитлеровская…

В позапрошлом одесском еще мае, вместе с женой и дочерью, а также с песнями, цветами и портретами трех родных нам воинов шли по Аллее Славы к памятнику «Неизвестному матросу». За полицейским оцеплением шатались редкие кучки «патриотов», зло, но и растерянно зыркающих из-под «балаклав» на тысячи «бессмертных». Почувствовал, как на меня окончательно снизошло просветление…

Вдохновителям и организаторам «Бессмертного полка» следует, не стыдясь, поклониться в ноги. Замечу, что в этом благородном деле погода целиком и полностью поддержала Кострому. Попробовал представить, сколько нас сейчас на мирном проспекте, но сбился со счета, еще не начиная считать…

Первомай, «Полк», парад! Нужны ли они, важны ли? Сомненья прочь!