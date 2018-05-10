Студеный берег России

Важное геополитическое положение, возможность круглогодичной навигации с прямыми выходами на международные морские торговые пути в сочетании с уникальной по составу и запасам минерально-сырьевой базой предопределили характер развития региона, его стратегическое значение для России.

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ДЛЯ РОССИИ — ЭТО: база присутствия Северного военно-морского флота, обеспечивающего обороноспособность страны; крупнейший незамерзающий морской порт, расположенный за полярным кругом, и главная база рыбной промышленности России; северные морские ворота России и открытый выход в Атлантику; начало Северного морского пути — транспортной магистрали, обеспечивающей доступ к природным ресурсам Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также транзит из Атлантики в Тихий океан; богатые залежи нефти и газа на шельфе Баренцева моря, в числе которых получившее мировую известность Штокмановское газоконденсатное месторождение, с запасами более 3,0 трлн м3 газа: 100% потребности России в апатитовом и нефелиновом концентрате; около 70% общероссийского объема никеля; 10% железорудного концентрата; 16% общероссийского вылова рыбы; интенсивно развивающийся центр международного туризма, привлекающий неповторимой по красоте природой с тысячами озер, рек, сопками и горами, побережьем Баренцева и Белого морей, где имеются большие возможности для лососевой рыбалки и охоты, созданы все условия для водного и горного туризма, альпинизма и горнолыжного спорта. ​

Нельзя сказать, что регион родился и оформился в послереволюционные годы. Жизнь людей на Кольском полуострове имеет свою многовековую историю, не говоря о первых поселениях праотцов современных мурманчан за тысячи лет до нашей эры. И все же свой глобальный рывок регион сделал пусть не 80 лет, но чуть больше века назад. Две Мировые войны открыли его морской потенциал, а недра земли — потенциал промышленный.

Еще в XII веке новгородцы в своих северных экспедициях достигли «Земли лопарей» (так называли представителей коренного народа саамы), куда впоследствии возвращались за пушниной, рыбой, тюленьим салом, моржовым клыком. И данью.

Хотя дань — не крепостничество. Его-то народы Мурмана никогда не знали. Свободолюбивые и предприимчивые, они самостоятельно занимались развитием территорий, внешней торговлей. Государство в этих процессах помогало точечно. Иногда, правда, и мешало. Петр I, увлеченный возможностями Санкт-Петербурга , способствовал упадку Мурмана в XVIII веке: из-за централизации товаропотоков поморы лишились собственных путей торговли, а монополизация тресковых и зверобойных промыслов существенно снизила доходы населения.

Привлекательность региона была низкой, а его военного потенциала пока не понимали. Атаки англичан с моря в 1809 году не изменили ситуацию, как и разгром Колы англо-французской эскадрой во время Крымской войны середины века.

Лишь в конце XIX века эти земли привлекли к себе внимание Александра III, покровительствовавшего Северу. Он не только принялся за развитие инфраструктуры края, но и задумал строительство военного флота. Воплотили же идею только спустя десятилетия.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ВОЙНЫ

Для строительства флота нужна была железная дорога. Ее в начале прошлого века хотел проложить Николай II -для завершения «великого пути России от океана к океану — от Владивостока Порт-Артура до Архангельска Мурманска ». Но деньги для этого нашлись лишь при острой необходимости, а именно: когда началась Первая Мировая. Дорога срочно понадобилась, чтобы доставлять стратегические товары, присылаемые союзниками по незамерзающему Баренцеву морю. Эти контакты мурманчане не прекращали и в годы Гражданской войны, политически лавируя между отлаженными зарубежными контактами и новой советской властью. Эта же функция Мурмана (доставка грузов от союзников) проявилась и спустя 30 лет.

Хотя еще в 1920 году новое Советское правительство пошло на передачу Финляндии кольского района Печенги , постепенно в Советской России роль полуострова начала укрепляться. Для превращения Европейского Севера в индустриально развитый район начали открывать и осваивать месторождения полезных ископаемых, строить предприятия черной и цветной металлургии, химической и рыбной промышленности, электростанции.

В результате преобразований к концу 1930-х на Кольском полуострове выросла мощная тяжелая промышленность, был реконструирован морской и железнодорожный транспорт, создана надежная энергетическая база. В 1938 году было решено преобразовать Мурман в самостоятельный регион — Мурманскую область.

Новый статус — новые задачи. Советское руководство, ощущая неизбежность новой войны, попыталось извлечь уроки из Первой мировой, проявившей геополитическую роль Кольского полуострова. В 1937 году Северную военную флотилию переименовали в Северный флот. Началось укрепление и сухопутных границ области.

НЕМЦА АРКТИКА СКОВАЛА

Как оказалось, Кольский полуостров действительно занимал значительное место в планах гитлеровского командования. Немцы планировали быстро захватить Мурманск и пункты базирования Северного флота, выйти на линию Кировской железной дороги и двинуться на юг. Но блицкриг в Арктике не прошел.

rightСПРАВКАДо 1914 года на территории Кольского края проживали лишь 13 тысяч человек, а к 1926 году — 23 тысячи. К 1959 году население увеличилось до 567 тысяч. На начало 2017-го в области проживали 757,6 тысячи человек, в основном (92,4%) это городское население. Мурманск одним из первых принял на себя удар врага — активные боевые действия начались уже 29 июня 1941 года. Против армии «Норвегия» в составе двух германских и одного финского корпусов, при поддержке сил 5-го воздушного флота и ВМС Германии стояла 14-я Советская армия, прикрываемая кораблями Северного флота.

Немцы бомбили города и населенные пункты, промышленные предприятия и пограничные заставы, военно-морские базы. Пытались захватить стратегический пункт, полуостров Рыбачий, но безуспешно.

За все время боевых действий на Кольском полуострове немцы не могли выполнить ни одной задачи своего командования. Регион стал единственным участком советско-германского фронта, где вражеские войска были остановлены уже в нескольких десятках километров от линии госграницы. А в отдельных местах противник даже не смог ее перейти.

На фронт ушел каждый шестой житель области — более 50 тысяч человек. В тылу же люди на переориентированных предприятиях изготавливали автоматы, гранаты, минометы, смеси для зажигательных бомб. Судоремонтные мастерские изготовляли шлюпки, волокуши, горные сани, мебельная фабрика -лыжи. Для нужд Северного флота передали рыболовные траулеры и работали судоремонтные заводы. Рыбаки Мурмана уже осенью 1941 года возобновили промысел рыбы, необходимой для фронта и тыла.

Во второй раз в истории, а именно в годы Второй Мировой, мурманский торговый порт стал воротами для караванов военных союзников. Они доставляли на советский фронт танки, самолеты, автомобили, локомотивы, которые потом по железной дороге отправляли в глубь страны.

Можно с уверенностью сказать, что благодаря обороне Заполярья в Арктике удалось сковать значительные силы противника, обеспечить бесперебойную работу стратегических морских и сухопутных коммуникаций на Севере страны, регулярное поступление военных грузов от союзников по антигитлеровской коалиции. В 1985 году Мурманску присвоено звание «Город-герой».

НОВАЯ ЖИЗНЬ: ПРЕВЗОЙТИ ДОСТИЖЕНИЯ

Война осталась позади. А дальше — новая жизнь, которую надо строить, и кое-где — с нуля. Ускоренно взялись за строительство жилья (ведь большинство домов в городах разбомбили немцы) в основном небольших, 2-3-этажных домов. Не хватало кирпича, цемента и техники, поэтому каменные здания строили и восстанавливали на центральных улицах Мурманска, Кировска, Мончегорска , Кандалакши и Колы.

Надо было поднимать промышленность. Быстрее всего это удалось рыбным производствам — к 1947 году они превзошли довоенный уровень. К началу 1950-х это удалось и комбинатам «Апатит» и «Североникель». Возобновили мощности никелевого комбината в Печенгском районе. И даже внедрили новые отрасли: в конце 1940-х на Кольском полуострове возникли предприятия железорудной (Оленегорский ГОК) и алюминиевой промышленности (Кандалакшский алюминиевый завод). В 1949 году в строй ввели гидроэлектростанцию на реке Нива — Нива ГЭС-3.

Восстановленный регион все больше привлекал к себе внимание властей. Увеличивался поток средств на развитие крупных предприятий: расширили комбинат«Апатит» , в строй ввели новые рудники и обогатительные фабрики, Оленегорский и Ковдорский горнообогатительные комбинаты. Сформировалась целая отрасль цветной металлургии: комбинаты «Североникель», «Печенганикель» и другие.

Оборотной стороной медали таких успехов стала ухудшающаяся экологическая обстановка: сильное загрязнение озера Имандра, уничтожение лесов в районе Мончегорска и Печенги. В 1980-е в производства, пусть и довольно медленно, начали внедрять природоохранные технологии: системы оборотного водоснабжения, утилизацию вредных выбросов и т.д. Рванувшая сразу после войны вверх рыбная отрасль постепенно подрывала сырьевую базу рыболовства в Баренцевом море, создавая угрозы для отдельных популяций и целых видов северных рыб.

Энергоемкие отрасли становились все более энергоемкими, поэтому в течение 1950-1980-х создается несколько каскадов гидроэлектростанции, создается и расширяется Кольская АЭС, запускается первая в СССР (она же и единственная ныне действующая) приливная электростанция.

Вместе с развитием производств увеличивается население, поэтому в Мурманской области появились новые города: Апатиты , Заполярный, Полярные Зори.

По общему объему валовой промышленной продукции Мурман долгое время занимал 2-е место среди областей Северо-Запада, после Ленинградской области

Но впереди регион, как и многие в стране, ждали неприятные перемены. Казалось, что после приезда Горбачева в Мурманскую область в 1987 году ничто больше не сдержит развитие экономики. «Мурманские инициативы» Президента СССР предполагали в том числе создание на Севере Европы безъядерной зоны и активизации международного сотрудничества со странами Северной Европы. Но все оказалось иначе.

Тысячи специалистов привлекли к разработке нефтяных месторождений в Баренцевом море. Весной 1987 года началась опытно-промышленная эксплуатация Песчаноозерского месторождения. Всем стал очевиден сырьевой характер развития региона. При этом запасы сырья истощались, что требовало более дорогостоящей техники. Продукция дорожала, оказывалась недостаточно конкурентоспособной на рынке.

Как и по всей стране, 1990-е годы в Мурманской области сопровождались спадом экономики, производства и общего уровня жизни. Начался отток населения. Люди уже не держались за полярные надбавки и традиционно высокий уровень жизни. Потребовались огромные усилия федеральных, региональных и муниципальных органов власти для того, чтобы справиться с трудностями, переломить негативные тенденции и определить дорогу в завтрашний день. В определенном смысле в наши дни получают развитие те тенденции, которые закладывались в идеологию развития региона восемь десятилетий назад, и сегодня Мурманская область уверенно занимает свое исконное место как стратегического региона Российской Арктики. Будущее заполярного края — в активном использовании Северного морского пути, освоении шельфа северных морей, защите и продвижении российских интересов в арктических широтах.